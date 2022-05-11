中國周邊，正在發生重大的變化。

就最近這幾天的事情，有黑天鵝，也有灰犀牛，有些事屬於水落石出，但有些事情確實讓人心中一緊。這也不必避免影響到地區格局，以及中國的國家利益。

至少10件大事吧。

1，韓國，大家都知道，新總統尹錫悅10日宣誓就職。被認為風水不利的青瓦台，最終被廢棄了；尹錫悅將原來的國防部，當成了新的總統府。

過去2000多年，與中國關係最密切的鄰國，就是朝鮮半島。在近現代，與中國命運最緊密相連的鄰國，也是朝鮮半島。現在，半島南方，換了新總統；半島北方，也是大動作不斷。一場大戲正徐徐展開。

2，菲律賓，小馬可仕當選總統，杜特蒂特任期屆滿，但女兒當選副總統。

大家也都清楚，過去10年，中菲關係大起大落，圍繞著南海問題，之前中菲關係一度劍拔弩張；老杜上台，中菲迅速改善，也讓西方炒作南海問題一度無法下手。現在，老杜下台了，中菲未來怎麼走，西方又會怎麼挑撥離間，總是一種懸念。

3，斯里蘭卡，真是讓人格外揪心，民生危機最終導致社會危機，總理被迫下台，但混亂局勢還在繼續，據報道已有近10人死亡，數百人受傷，死者中還包括兩名議員。

中國和斯里蘭卡關係不錯，當然，中印斯是一個博弈三角。看到中國大使館已發出緊急通知，提醒中國公民和機構，一定要提高自我保護意識，跟蹤安全形勢，加強安全防範。如遇緊急情況，請及時報警並與中國大使館聯繫。

4，巴基斯坦，大家也都知道的，伊姆蘭·汗被罷免下台，夏巴茲·謝里夫出任新總理，這當然是巴基斯坦的內政，而且，我們也知道，不管誰出任新總理，中巴依然是鐵哥們。

但政局的動盪，對巴基斯坦肯定不是一件好事。我們也看到，最近巴基斯坦恐怖組織又下黑手，在卡拉奇大學發動自殺式攻擊，孔子學院三名教師不幸罹難。

5，新加坡，政局終於明朗化了。70後的黃循財被認定為李顯龍的接班人，新加坡即將開始世代交替，黃循財是第四代領導人。

我知道，國人對於新加坡，一直感情複雜，這是一個鄰國，國小能量大，一直與西方交好；但這又是一個華人國家，與中國關係也密切。現在，重大人事變動，關係新加坡未來，勢必也對中新、美新關係帶來影響。

6，中亞國家，五個斯坦國，今年以來，都有不少事。哈薩克（斯坦）動亂，最終托卡耶夫強勢掌權，開國總統納扎爾巴耶夫徹底隱退；在土庫曼（斯坦），80後的謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫當選，接掌他父親的總統大位。

中亞是中國的重要鄰國，也是中國油氣的主要來源地之一。中亞的穩定，關係到中國的國防安全，雖然哈薩克斯坦局勢平定了，但我們也看到，幾個斯坦國內部還是暗流湧動。最新的一個壞消息，烏茲別克（斯坦）和吉爾吉斯（斯坦），又發生了邊境流血事件，三人被打死。

7，阿富汗，好消息是，塔利班掌權後，政局總體穩定；壞消息是，人道危機還在蔓延，恐怖襲擊經常發生，女性權益仍讓人憂心。

20多年前，我去過阿富汗，可以說，這是中國最悲催的鄰國了。要知道，40多年前，阿富汗是一個比中國還要富裕的國家，但40年後，一場接一場的戰爭，阿富汗徹底淪為世界上最不發達的國家，蘇聯有孽債，美國難辭其咎。

8，澳大利亞，感覺莫里森一條道走到黑了，不黑一下中國不過癮。

對中國和所羅門群島的正常安全合作，澳大利亞跳得最高。就在昨天，莫里森又宣稱，在所羅門群島設立中國軍事基地，那就越過了「紅線」。澳大利亞要和西方聯合反擊。這不是公開干涉所羅門群島內政嗎？但與中國為敵，似乎成了這個政客拉抬支持率的法寶。

9，就是日本了，日本首相岸田文雄上台，已經有一段時間了。但我們也看到，日本政府最近越來越出格的行動，特別在台灣問題上對中國各種攻擊。日前出訪英國時，岸田更宣稱，明天的東亞可能成為烏克蘭。

以至於中國駐英大使館痛批，日方在國際上頻繁挑事生非，炒作台灣、涉海等問題，含沙射影攻擊中國。日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，根本沒有資格對中方說三道四。

10，俄羅斯，中俄關係總體穩定，但因為俄烏衝突，西方正對俄羅斯全力絞殺，甚至不管中國的中立立場，對中俄正常交往也各種指責。

顯然，對未來世界格局來說，俄烏衝突進展，美俄關係走勢，是一個重大的甚至可以說是不確定的變量。這個變量，也不可避免對中俄關係產生影響。

簡單列舉了10個變局，有些，從去年就開始，比如塔利班重新上台，與美國倉皇撤軍有關；但更多的變局，就在最近，甚至就在過去兩三天發生，讓人不由不警醒。

怎麼看？

還是三點粗淺意見吧。

第一，必須警惕，西方尤其是美國的上下其手。

這只黑手，總是喜歡伸進去各種亂摸，尤其在中國周邊。比如，在尼泊爾，美國包藏禍心的「援助禮物」，讓尼泊爾一度國內大亂；在阿富汗，美國為挽回顏面，甚至截留了阿富汗人的血汗錢。

拜登馬上東亞之行的第一站，甚至都不是傳統的日本，而是韓國，大家可想而知，他要談的話題。拜登本周還要和東盟舉行峰會，這場大張旗鼓的線下會議，美國想要推銷的東西，或許你也懂的。

美國打頭，其他國家跟上。所以，我們看到，日本的蠢蠢欲動，對中國的各種含沙射影；英國的不甘寂寞，居然暗示北約要擴大亞洲；更有澳大利亞，認為中國觸動了澳的奶酪，一跳三丈高……

事實上，美國和西方現在張口閉口的印太，本身就是一個針對中國的新概念。

亞太去哪裡了？

美國人裝作看不見了。

以至於今年兩會記者會，王毅就痛批，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞，真正目的是企圖搞印太版的「北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。

可以預料，接下來一段時間，這種在中國周邊的攻擊、抹黑、妖魔化，肯定少不了，而且大概率，越來越多，手段也越來越翻新。

第二，中國審時度勢，外交也確實有一套。

最新的舉動，就是國家副主席老王，昨天親自去韓國出席尹錫悅的就職大典。算起來，這還是疫情暴發後，中國正國級領導人罕見一次出國。突破常規的舉動，顯現了中國對韓國的特別看重。

韓國也看在眼裡。所以在同老王會晤時，尹錫悅也表示，韓方政府願以建交30週年為契機，在相互尊重基礎上，不斷密切兩國高層戰略溝通和各層級交往，推動韓中關係開啟新的時代。

老王很忙，更別提最高領導人。就在過去兩天，他接連同德國、法國領導人通電話。年初哈薩克（斯坦）突然動盪，關鍵時刻，中國領導人罕見發出口信，並邀請五個斯坦國總統一起來看北京奧運會……

中國外交部也是動作連連。王毅最近的兩大突破性動作，第一是去了阿富汗，阿富汗代理外長穆塔基親自到機場迎接。用阿塔的話說，王毅的這次來訪，是阿方接待的最重要高級代表團。

王毅隨後還去了印度，這是加勒萬河谷流血衝突後，中國外長首次訪問印度。印度也是以禮相待。俄烏衝突後，印度也遭受西方的強大壓力，也在努力化解。

西方在忙著打仗，東方在努力和解。很意味深長的，在阿富汗，王毅還揮鍬栽下一棵樹，一眾阿富汗官員在旁邊笑逐顏開……

第三，我們要自信，更要清醒。

自信，是自信我們的底氣和實力，自信我們站在歷史正確的一邊；清醒，是對方的各種攻擊，甚至不擇手段，也不排除一些國家會左右搖擺，甚至兩面三刀。

但鄰國無法訓責，對大多數鄰國來說，與中國保持友好關係，符合長遠利益。很有意思地，不久前新加坡總理李顯龍去華盛頓，拜登在發言中，提了至少6次「印太」，但李顯龍則提「亞太」。

這個世界，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。但將敵人搞得少少的，將朋友搞得多多的，無疑最符合中國的利益。

當然，最重要的，還是發展好自己。內修文德，外服友邦，自然近者悅、遠者來！政通人和，百姓安樂，我們就更有底氣和信心。

由此，德不孤，必有鄰。

大變局已經開始，就在中國周邊，我們甚至可以聽到格局變動的吱吱嘎嘎聲。

（本文來源：大陸「牛彈琴」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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