南韓新任總統尹錫悅10日上任。同一個時間，第一批26000多來自全韓各地的普通百姓興高采烈地參觀封閉達74年之久的青瓦台。這是尹錫悅對人民的先前承諾，對「說話不算數」於9日剛卸任的文在寅前總統來說，應該感到羞恥。

現在回想，文在寅任職5年期間「作惡多端」，美麗的謊言多於具體行動。連在卸任最後一刻與民主黨國會議員172席的優勢合謀作出「髒兮兮」的卑鄙作為。在國會人事聽證會上，百般阻礙國務總理韓悳洙等18名新內閣通過，目前僅有4人通過。擺明要給新政府「跛腳」難行。

昨日，就職典禮上就出現文在寅政府的國務總理金富謙介紹大會程序的尷尬場面。尹錫悅絕對不是省油燈，典禮結束後，在龍山新「總統辦公室」簽署第一份任命韓悳洙為總理的公文，再逐步任命「部長級」的內閣人事。造成南韓政治史上第一次出現「立法歸立法」、「行政歸行政」的不正常現象。

重要的是，尹錫悅忙得不可開交。首先是，迎接20日來訪的美國總統拜登，21日舉行首度「拜尹會」。不僅是美國政府，日本也對尹錫悅期望頗高。這也說明，前總統文在寅破壞傳統同盟關係頗為嚴重。尹錫悅的第一份外交成績單將立即呈現。

尤其，不能忽略的是，剩下不到20天，馬上面對6月1日的全韓地方選舉與7席國會議員補選。為了應付「野大朝小」的國會局面，以便讓尹錫悅能順利執政，或許國民之力黨再次在地方選舉獲得勝利，才能遏阻民主黨一黨專橫。

目前來看，繼總統大選，一般認為，國民之力黨勝選機會頗大。因為，一來，文在寅於9日的退任詞中的傲慢，不僅全盤否認失政，還在自言自誇，防疫工作成為世界稱讚的模範國家。二來，民主黨在國會通過全面凍結檢察官的偵查，如對待犯人般捆綁檢察官手腳的不恥行為，令韓國選民厭煩。

諷刺的是，新任法務部長韓東勳的人事聽證會開到10日凌晨3時多，有罪在身等待司法程序的民主黨強勢國會議員數人，一定要韓東勳自行退出。然而，強骨風格的韓東勳檢察長，穩如泰山，反而公開表示，上台後將依法繼續偵辦文在寅和李在明的弊案。讓在場國會議員不寒而慄。

近日，韓國人開玩笑說，韓東勳又要成為「第二個尹錫悅」了。目前，隨著尹錫悅新政府的上台，在文在寅政府下，扮演「忠犬」角色的檢察官一一離去的人不僅身敗名裂，並且身影十分悽慘。

南韓選民選擇了檢察官總統尹錫悅的主要原因是，希望檢察官政治中立及公平公正辦案，能夠不看總統的眼色，勇敢對抗權威。

目前，文在寅雖安居故鄉梁山新屋，但一般認為，他要為自己的5年累積下來的弊案負責。動搖不了尹錫悅與韓東勳依法偵辦的決心，也是韓國人民的共同盼望。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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