首次投入政壇參選就直上總統的韓國前檢察總長尹錫悅10日將正式就職。民調顯示，預期尹錫悅執政表現好與不好的受訪者約各半，支持率罕見與現任總統文在寅不相上下。

據韓國民調機構Realmeter近期公布民調結果，預期尹錫悅執政表現好的受訪者占比約50%，預期表現不好的比例約44%。今天午夜卸任的現任總統文在寅正面評價最近一週則將降至41.4%。

Realmeter指出，相較於文在寅當選得票率41%，文在寅是韓國實施總統直選制後，首位施政正面評價高於得票率的總統，而且也是唯一一位在任期最後仍有高達40%以上支持率，比所屬政黨支持率還高的總統。

另一方面，與支持率開高走低的一般狀況不同，尹錫悅在上任前的施政預期就表現平平，在3月第4週一度低至46%，之後可能隨著明確施政內容公布緩步上升，來到近一週的51.4%。湖西大學教授全家霖對中央社記者表示，這可能是由於尹錫悅政府過去沒有實際政績，多數民眾仍在觀望。

一般而言，韓國總統剛上任時的支持率都會居於高點，隨著任期逐漸下降，文在寅上任首月支持率高達81%，保守派前總統朴槿惠也有55%支持率。

不過，即使民調支持度不如前任總統，尹錫悅上任第一天預期將會相當忙碌。韓聯社報導，尹錫悅今天凌晨零時上任第一項工作就是聽取合同參謀本部報告，掌握軍方業務狀況。

在自宅休息後，尹錫悅10日上午將先與夫人金建熙一同前往國立顯忠院參拜，11時左右出席就職典禮，歡送前任總統文在寅，之後接見來自美國、中國、日本等主要國家的外賓。

在外賓晚宴後，尹錫悅預計將繼續聽取總統職務交接委員會的各項業務及國務委員人選等報告；預估12日將召集臨時國務會議，處理疫情補償金相關追加預算案。

尹錫悅政府在交接期曾因對中小企業及自營業者的疫情損失補償金問題引起「政見跳票」爭議，交接委員會隨後澄清將如承諾在就職後立刻投入33.1兆韓元（約新台幣7880億元）以上預算用做補償金。

韓國明知大學政治系教授申律指出，外交、國防固然重要，但以民意來看，新政府當前最重要的是處理經濟相關議題。韓國近兩年受疫情衝擊，內需及就業市場都受到不小影響，加上房價飆漲，不只平均經濟成長率仍未能恢復疫情前水準，民眾體感經濟更差，也成為壓垮文在寅政府評價的最後一根稻草。

在民眾最在意的房地產問題上，尹錫悅政府先前也提出調高初次購屋者的擔保利率、重新檢討多住宅持有者稅務加重等措施。