將在5月10日上任的南韓新政府在外交政策上打出親美牌，與美方互動密切，而中國、日本對南韓的態度也較先前積極，韓、中及韓、日關係在南韓新政府上任初期可望回溫。

南韓將在10日舉行新任總統尹錫悅的就職典禮，根據籌備委員會6日公布的外賓名單，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、中國國家副主席王岐山都在列。日方則將派遣幕僚級官員出席，媒體推測，可能由外相林芳正代表出席。

美、中派遣較以往層級更高官員出席尹錫悅就職典禮受到外界關注。韓聯社報導指出，這次就職典禮可能成為各主要國家「外交戰」的舞台。

尤其中方過去一向派遣副總理級官員代表出席，這次卻派出國家主席習近平的左右手、副主席王岐山，中國對南韓新政府的重視不言可喻。

尹錫悅團隊在外交政策上主打親美，相較文在寅政府因顧忌中方觀感而態度模糊，尹錫悅則是明確表態支持美、日、澳、印的四方安全對話機制（Quad），也表示將擴大參與四方安全對話的工作小組範圍。

湖西大學教授全家霖接受中央社訪問指出，韓美關係越緊密，越可能促使中國對南韓更加積極；加上中國過去因終端高空防衛系統（THAAD，薩德）問題祭出限韓令，如今考量中國本身內需降溫，很難再藉由祭出更嚴厲措施來牽制南韓。

強調國防力量的尹錫悅政府也可能增加與美國的聯合軍演頻率及規模，不會顧忌是否刺激北韓。不過，雖然北韓今年來動作頻頻，是否會真走到恢復核試這一步，全家霖認為還很難說，「重啟核試等於是坐實背棄非核化承諾，不可能再恢復談判」。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長則指出，中國在尹錫悅政府的親美政策下，為避免南韓加入牽制中國的陣營，在北韓問題上可能展現更積極態度，「雖然以現在中國對北韓的影響力，可能無法讓北韓完全放棄強化核武及飛彈能力，但至少能使其速度放緩」。

而在親美原則下，與美國同一陣線的日本與南韓的關係也可望回溫。尹錫悅參選時就曾表示，當選後會最先與美國總統拜登、之後就是日本首相岸田文雄會談；他在交接期也派出韓日政策協商代表團訪日，代表團訪日期間拜會岸田文雄，岸田表示，「改善韓日關係刻不容緩」。

韓日多年來因慰安婦等歷史問題關係緊繃，在南韓法院就二戰時徵用工（日本企業強徵南韓勞工）訴訟做出裁罰後更是降至冰點。日本外相在2018年6月美日韓外長會議後就沒再訪問南韓，若最終決定由林芳正代表出席尹錫悅就職典禮，將是日本外相4年多來首次訪韓。