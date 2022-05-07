日本防衛省：北韓試射疑為彈道飛彈物體 15:362022/05/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本政府防衛省表示，北韓試射了可能是彈道飛彈的物體。（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府防衛省今天表示，北韓試射了可能是彈道飛彈的物體。不只一名日本政府相關人士透露，研判這個疑為彈道飛彈的物體已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。 日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳呼籲航行中的船隻留意後續相關資訊。 TBS電視台提到，北韓本月4日也試射一枚彈道飛彈，這次如果也是彈道飛彈，就是北韓今年第14次試射。 日本防衛省：北韓疑發射彈道飛彈 南韓軍方：北韓朝東部海域發射不明飛行物 #彈道飛彈 #物體 #北韓試射 #疑為 #北韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸在這關鍵軍事領域「趁虛而入」 專家：美還停在35年前 23:502022/04/24 軍事 美國務院：北韓在5月內完成第七次核試準備工作 13:482022/05/07 國際 北韓昨夜舉行閱兵 洲際導彈高超音速武器亮相 12:142022/04/26 國際 美「新航艦」展開首次作戰巡弋 疑瞄準中國大陸 23:052022/05/04 軍事 北韓夜間閱兵秀肌肉 他點名兩武器嚇壞美國 10:562022/04/30 政治 北韓計畫大規模閱兵 預估動員逾2萬人 16:322022/04/18 國際 金正恩：國家根本利益若受損 將動用核武 13:162022/04/26 國際 北韓舉行建軍90週年閱兵 可能展示新武器 23:402022/04/25 國際 再搗彈！北韓今向東部海域發射疑似彈道飛彈 13:412022/05/04 國際 南韓候任政府批北韓言行不一 開發威脅和平手段 16:122022/04/26 國際 韓準總統：對中美外交採取模棱兩可態度「可能很危險」 13:582022/04/25 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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