日本政府防衛省今天表示，北韓試射了可能是彈道飛彈的物體。不只一名日本政府相關人士透露，研判這個疑為彈道飛彈的物體已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳呼籲航行中的船隻留意後續相關資訊。

TBS電視台提到，北韓本月4日也試射一枚彈道飛彈，這次如果也是彈道飛彈，就是北韓今年第14次試射。