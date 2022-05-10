韓國新任總統尹錫悅今天就職，外交部發言人歐江安表示，經駐韓代表處再次確認，韓方援例未能邀請我官方代表出席就職大典，我方會用適當方式向韓國致上祝賀。

外交部上周表示，經徵詢立法院意見及防疫等綜合考量，將由駐韓國代表處就近派員參加典禮。不過外交部長吳釗燮昨在備詢證實，韓方並沒有邀請台灣參與。

歐江安說，台灣跟韓國民間不論是經貿旅遊文化關係都相當密切，我國跟韓國彼此是第五大貿易國，也是彼此第三大觀光來源國，疫情前台韓往來人數一年高達245萬人次，未來台灣會用很務實的態度推動跟韓國的合作交流。