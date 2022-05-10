10日，雖然是韓國新任總統就職大典，但受到美股續挫的影響，韓國股市一度甚至大跌超過2%。目前，大盤在2,575.17點，跌35.64點或1.37%，失守2600點關卡。同時，韓元也持續走貶。

在最新的經濟數據方面，韓國3月份經常帳雖連續近兩年都出現盈餘，但在油價飆升推高進口成本下，盈餘數字卻在縮減中。當地央行預測，油價若一直在高檔，還有公司增派股息的話，經常帳有可能還會出現虧損。

10日，是韓國新任總統尹錫悅的就職大典。專家學者認為，尹錫悅當選的蜜月行情已過，因為，北邊鄰居朝鮮愈來愈密集在試射導彈，甚至核武，還有壓不下來的通膨，都是尹錫悅馬上要解決的兩個棘手問題。

韓股中，科技類以及生醫類表現較不理想，三星電子跌0.91%，電池製造商LG Energy Solution跌0.76%，大藥廠Celltrion也跌2.12%。

同時，保險以及化工業者也走低，三星人壽跌2.04%，化學大廠LG Chem也跌3.08%。至於汽車製造商則漲跌互現，現代汽車跌1.65%，起亞則漲0.73%。

韓元與美元匯價在1,275.8左右，韓元續貶1.8元。