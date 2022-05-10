韓聯社10日報導，韓國外交部長官被提名人樸振和日本外務大臣林芳正9日晚在首爾舉行晚餐會，就發展兩國面向未來關係的方案進行了討論。

雙方一致認為，面對近期嚴峻的地區形勢，有必要盡快改善韓日關係。尤其是近來朝鮮半島和國際局勢激變，加強韓日、韓美日之間的緊密合作必不可少。雙方就韓美日三方深化合作應對北韓問題的必要性達成共識。

樸振表示，為了幫助烏克蘭早日恢復和平，韓日今後應密切合作為烏克蘭提供援助。韓日兩國應繼承與發揚韓國前總統金大中與日本前首相小淵惠三曾聯合發表的《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》的精神。

樸振還提議，為將韓日之間的人員交流恢復至新冠疫情暴發前的水平，需重啓金浦至羽田航線，同時恢復免簽制度。雙方認為，應視疫情走勢推動兩國人員交流。林芳正表示，希望樸振能盡快訪問日本。

雙方還商定，將快速推進外交部門之間的磋商，解決兩國間懸而未決的問題。但據悉，在日軍慰安婦和二戰強徵韓籍勞工問題方面，林芳正固守韓國毀約，應由韓方拿出解決方案的既有立場。

林芳正此次作為日本首相岸田文雄的特使為出席韓國總統尹錫悅10日的就職典禮而訪韓。這是日本外長時隔近4年再次訪韓。

上一次日本外長訪韓是在2018年6月，時任日本外務大臣河野太郎為出席韓美日外長會談訪韓。