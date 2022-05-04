針對美中競合下的我國外交經貿戰略布局，陸委會4日提出的書面報告中指出，研判未來美中長期結構性競爭態勢不變，惟短期內雙方均面臨內部重要政治議程及經濟問題，雙方將維持「鬥而不破」格局。同時，大陸是台灣對外經貿的一環，在互利互惠的前提下，政府將續推兩岸經貿交流，維持兩岸相關協議運作。

陸委會副主委李麗珍4日列席立法院第10屆第5會期外交及國防委員會第15次全體委員會議，報告「美國與中共競合下我外交經貿戰略布局與僑臺商之因應」並備質詢。

陸委會4日提出的書面報告指出，研判未來美中長期結構性競爭態勢不變，惟短期內雙方均面臨內部重要政治議程及經濟問題，雙方將維持「鬥而不破」格局。而由於美、中在全球政治、經濟、安全均扮演關鍵角色，雙方關係牽動地緣政治及經濟發展，政府持續密注整體情勢發展及大陸對台動向，致力維護兩岸和平穩定。

在兩岸交流方面，陸委會表示，大陸是台灣對外經貿的一環，在互利互惠的前提下，政府將賡續推動兩岸經貿交流，維持兩岸相關協議運作，並因應疫情及整體經濟情勢，滾動檢討及調整兩岸經貿政策，以降低相關風險，提升臺灣產業韌性及國際競爭力。

與美合作方面，陸委會指，政府相關機關將基於國家經濟利益，與美方洽談台美雙邊貿易協定（BTA）等雙邊經濟合作，為雙方進一步經貿交流打開大門。

在協助台商方面，陸委會表示，政府自108年1月起推動為期3年之「歡迎台商回台投資行動方案」，並已將方案延長3年至113年底，截至4月底止，本方案已核准259家，投資1兆473億元。陸委會表示，將持續關注大陸投資環境變化，強化大陸台商服務。

報告另指出，2022年大陸經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，第1季經濟成長率僅4.8％。受到疫情防控、美中競爭、俄烏戰爭、經濟監管政策等因素影響，造成台商在大陸投資經營的不確定性及風險增加。陸委會稱，政府會持續關注相關經濟情勢及政策措施對大陸台商之影響，持續提供台商相關資訊，提醒國人相關投資風險，並持續推動台商輔導、諮詢及服務工作，以強化台商韌性，因應全球經濟情勢與供應鏈變化趨勢。