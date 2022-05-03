德國4月失業率維持5％ 22:212022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國勞工部3日公布4月失業人數經季調後減少1.3萬人至228.7萬人，低於市場預估的減少1.5萬人。雖然經濟在春季復甦和解除新冠防疫措施，讓失業人數持續減少，但俄烏戰爭拖累德國經濟復甦速度放慢，4月失業率維持在5％不變。 《國際金融》中國工廠表現不佳 歐股滑落1.46% 《國際經濟》歐元區3月PPI飆升 失業率創新低 #德國 #失業率 #失業人數 #勞工部 #經季調 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環球晶Q1每股賺4.01元 去年H2擬配息8元 20:142022/05/03 財經 《國際金融》企業樂觀財報 歐股小幅彈高 16:192022/05/03 財經 擬祭第6輪制裁 歐盟最快5月4日提案禁俄油 04:102022/05/03 國際大事 老球王貝克遭判刑 模特兒私生女出面求情 08:272022/05/03 體育 澳洲徵才廣告量下跌 人力需求仍強 22:142022/05/02 財經 美勞工跳槽加薪 加劇通膨壓力 04:102022/04/30 全球財經 俄烏戰爭下歐股難表現 可留意政策作多行情 17:562022/05/02 財經 異議人士遭判監禁掀波 德國、土耳其互召見大使 11:342022/04/30 國際 歐盟禁運俄油 德鬆口不反對 04:102022/04/30 全球財經 時論廣場》蕭茲訪日 親中路線轉向（黃惠華） 19:592022/04/30 時論廣場 不斷更新》侵略烏克蘭自傷 英曝俄羅斯軍力差多了 07:322022/05/03 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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