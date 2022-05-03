德國勞工部3日公布4月失業人數經季調後減少1.3萬人至228.7萬人，低於市場預估的減少1.5萬人。雖然經濟在春季復甦和解除新冠防疫措施，讓失業人數持續減少，但俄烏戰爭拖累德國經濟復甦速度放慢，4月失業率維持在5％不變。