澳洲徵才廣告量下跌 人力需求仍強 22:142022/05/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行（ANZ）2日公布，4月徵才廣告量月跌0.5％，但與去年同月相比仍成長26.3％，相較2020年2月（即新冠疫情爆發前）增幅超過57％。ANZ指出，勞力需求依舊強勁下，澳洲失業率在今年第二季可望跌破4％，來到1970年代初以來最低點。澳洲失業率3月維持在4％，4月料進一步下降。 防疫過嚴壓力大 多家外銀逐步撤守香港 澳洲警告中國 在索羅門建基地將踩紅線 #徵才廣告 #ANZ #失業率 #澳洲 #人力需求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港逾400萬人染疫 已築免疫屏障 04:102022/04/25 焦點新聞 通膨飆 英澳升息壓力大 04:102022/05/01 專題周報 澳洲隕石驗出5種DNA核鹼基 可能涉地球生命起源 11:182022/04/29 科技 《國際經濟》通膨衝20年最高 澳升息機率大增 15:102022/04/29 財經 高估車資＋誤導消費者 澳洲重罰優步2,600萬澳元 04:102022/04/27 全球財經 澳通膨炸鍋 5月升息機率高 04:102022/04/28 全球財經 盼不計入銀行法72-2計算範圍 海外土建融 國銀爭取鬆綁 04:102022/04/27 金融．稅務 索、中簽安全協議掀波 成澳洲大選核心議題 16:052022/04/27 國際 外型討喜耐儲運 台灣火鶴花熱銷海外 04:102022/04/30 地方新聞 20隻企鵝慘遭斬首 切面超整齊 離奇死狀專家不解 13:242022/04/29 搜奇 亂局下的大位爭奪戰3－面對媒體大會考 雙方交鋒民生議題 5月21日投票 04:102022/04/24 專題周報 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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