澳盛銀行（ANZ）2日公布，4月徵才廣告量月跌0.5％，但與去年同月相比仍成長26.3％，相較2020年2月（即新冠疫情爆發前）增幅超過57％。ANZ指出，勞力需求依舊強勁下，澳洲失業率在今年第二季可望跌破4％，來到1970年代初以來最低點。澳洲失業率3月維持在4％，4月料進一步下降。