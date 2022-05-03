本土疫情大爆發，連日確診破萬，連托嬰業者也深受其害。民眾黨立委邱臣遠今邀相關產業召開記者會，點出托嬰中心業者困境並呼籲政府給予協助，別讓托嬰中心獨自面對，成為紓困邊緣人。

邱臣遠表示，據政府的要求，托嬰中心如有一人染疫，就必須全班停課，然而停托退費、家長退托的損失以及需付給職員的薪水，目前皆由業者自行吸收，沒了收入來源，還要負擔人員薪資及房租等費用。

邱臣遠也強調，托嬰中心收托的嬰兒仍無法施打疫苗，定期快篩掌握人員健康非常重要。政府除了應提供公費快篩試劑給相關教保人員外，也必須讓嬰兒使用唾液快篩，讓他們不用受到戳鼻之苦，也能確保其健康無虞。

邱臣遠特別邀請相關產業代表及部會代表，於今立委邱臣遠今召開「托嬰恐掀倒閉潮 紓困勿淪邊緣人 托嬰恐掀倒閉潮」記者會。（邱臣遠辦公室提供）

中華孕嬰童教保聯合總會總會長侯美妗指出，托嬰中心與幼兒園皆無疫苗可打又不適合遠距教學，因一人染疫全班停課，所產生的退費、損失，托嬰中心經營者都得承擔，政府不應如此不公平對待。因此，侯美妗希望政府能做好與病毒共存的因應對策，包括從防疫、補助及人力的面向，以維持相關托育機構的營運量能。

中華民國兒童教保聯合總會副總會長包崇明則說，本土疫情嚴峻，員工如因執行職務遭到感染或匡列隔離，員工薪資須全額給付，但停托損失卻是業者自行負擔，且不再逐一實施疫調後，難以證明員工的染疫時地為何。包崇明也建議，染疫或隔離員工之薪資應由政府補助，若主管機關要求幼兒園及托嬰中心停課，也應給予教保人員及家長相關補助。

台北市托嬰協會理事長武筠嘉表示，為讓家長能在疫情期間安心照顧孩子、托育機構也能維持營運能量，政府應維持家長的托育補助，給予相關的照顧津貼，機構也應免於承受停課退費；另外，若托育人員遭匡列隔離，將有人力不足問題，政府應允許臨時調度或臨聘托育人員，事後再補件以解決人力缺口。

社團法人臺中市嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融也說，國家政策是0-6歲國家一起養，政府須重視嬰幼兒及照顧者的健康，應發放給托嬰中心及幼兒園足量的快篩並協助機構消毒，針對嬰兒也應以唾液快篩替代。

新北市托嬰協會江大千理事長則提到，今年不像去年一樣有三級警戒，因此行政院可能難有整體的紓困方案，因為托嬰中心及幼兒園必須一人染疫全班停課，是嚴重受影響的產業，盼政府能有行業別或專案方式來處理紓困。另外，目前快篩僅適用2歲以上，2歲以下只採PCR，產生採檢量能問題，且將來採唾液快篩，能否被認可也希望政府重視。

為了避免「托育癱瘓」，邱臣遠也向政府提出四點訴求：因疫情導致的停托，不應中斷原有的托育補助，減輕家長經濟負擔；政府應提供停托不停班所衍生教保人員薪資補助，並針對退費加強紓困；政府應提供快篩試劑給托嬰中心、幼兒園及國小課輔班，確保嬰幼童安全；政府應參考國外經驗，提供幼童公費唾液快篩，讓孩子免受戳鼻之苦。

衛生福利部社會及家庭署家庭支持組簡杏蓉組長表示，托育補助部分，若托嬰中心配合疫情停托時，送托滿半月仍能領一個月托育補助，不滿半月也有半月的補助，不中斷；業者紓困方面，去年的紓困政策即有含托育中心，共協助1229家紓困，今年也會配合行政院的紓困政策，會為托嬰業者爭取。另外，快篩的提供上社家署會配合指揮中心的規劃，而托嬰中心防疫指引正在修訂中，將儘可能採與幼兒園一致處理。

教育部國教署學務校安組邱秋嬋專門委員則說，針對國中小及幼兒園教師若未完整施打須快篩，若有醫師證明將提供公費快篩；而對於買不到快篩之居家隔離教職員工生，教育部已與衛福部取得共識，由教育單位來發放。後續若有唾液快篩，也會配合衛福部的政策。