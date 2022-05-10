10日，是韓國新任總統尹錫悅的就職大典。專家學者認為，尹錫悅當選的蜜月行情已過，因為，北邊鄰居朝鮮愈來愈密集在試射導彈，甚至核武，還有壓不下來的通膨，都是尹錫悅馬上要解決的兩個棘手問題。

剛過完花甲生日1年的尹錫悅，3月從檢察總長的身分，搖身一變成了韓國新任領導人。10日在來自全球各地約4萬位達官貴人的見證下，正式在韓國國會前的大草坪宣誓就職。

尹錫悅要解決的韓國問題很多，來自包括政治、社會以及經濟等。在與民生息息相關的通膨方面，在俄軍大舉進駐烏克蘭之後，全球大宗物價再次攀升，韓國央行從2021年8月迄今，已將當地利率調升3次，從歷史新低0.5%增至現在的1.5%。不過，當地通膨似乎早已失控，且創超過13年新高。

還有北邊國境緊鄰的朝鮮，在暫停5年的核彈試驗後，3月又有跡象開始重新測試核武。尹錫悅親美的政治態度眾所皆知，不過外界認為，若要制衡朝鮮頻試新武器的威脅，也不能與中國大陸交惡，需重新建立中韓雙邊關係。

尹錫悅的辦公地點不是傳統的青瓦台，而是一座以前是韓國國防部的大樓內，預估將花費4000萬美元相關搬遷費用。在甘願冒著前總統文在寅稱太過倉促，以及有國安風險之虞，尹錫悅都要更換官邸與辦公室，就可看出其人格的另個獨特面。