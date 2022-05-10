李瑞鎮在這次11天旅程中則以「經紀人」身份與尹汝貞同行。（愛奇藝國際站提供）

韓國王牌製作人羅暎錫PD新節目《意外的旅程》紀錄在第93屆奧斯卡成為韓國首位獲得奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞，參與2022年美國影獎季的幕後過程，而李瑞鎮在這次11天旅程中則以「經紀人」身份與尹汝貞同行。李瑞鎮被問到被邀請擔任經紀人的想法，直言道「我就是來玩的」、「那只是羅暎錫的想法」；根本不在意要做些什麼，對於要擔任自己的經紀人的尹汝貞也道：「選錯人啦，他能做什麼？」多年合作經驗下來，對於李瑞鎮個性摸得相當清楚。

剛見到出機場的李瑞鎮，羅PD就下指令要他做韓食給尹汝貞吃，果然一向做自己的李瑞鎮秒開口拒絕，提議出去吃，讓羅PD只能苦笑。去過幾次洛杉磯的李瑞鎮，先是對著羅PD淘淘不絕說著洛杉磯的韓國餐廳名字，被節目組笑情報太過老舊，需要再確認。隨後李瑞鎮在路程中看見漢堡店就想脫隊，被羅PD反覆提醒別忘了任務是當「經紀人」，滿臉不在乎的李瑞鎮認命挑負起當經紀人訂餐廳的首要任務，不料電話預約發現卻已經客滿，剛好紅燈時看到了一間餐廳，果斷下車詢問，幸運又順利地完成晚餐安排，這樣的巧合也讓李瑞鎮相當得意，對自己當經紀人這件事非常有自信。

不過李瑞鎮的自信在見到尹汝貞後就被化為烏有，2人合作過多檔綜藝，對彼此的性格都非常熟悉，總是愛唸李瑞鎮的尹汝貞，在工作人員送上水時，就對李瑞鎮說：「應該是你來做的。」尷尬的李瑞鎮頂嘴道：「您也沒說要喝水啊。」尹汝貞聽完委屈抱怨：「你都不幫我拿水。」還要他幫忙開瓶蓋，李瑞鎮不忘貼心提醒尹汝貞不要用杯子怕不衛生。被提醒要搬行李上樓的李瑞鎮，先是說自己腰痛搬不了，開工還不到3小時就想罷工，讓羅PD跟尹汝貞無奈。

尹汝貞更對節目說：「為什麼要用這樣的人當經紀人？」表達抗議地說：「真是奇怪，是看臉選的嗎？」 李瑞鎮還是乖乖聽從尹汝貞指示，還細心幫忙尹汝貞確認住宿的房間，搬行李、準備活動衣服、採買水果等，一項不落乖乖執行。沒想到身為經紀人的李瑞鎮，隔天起床比尹汝貞還要晚，先被羅PD告知「老師請你先回首爾。」奪了他經紀人之位，又被尹汝貞嗆：「感覺你會被HOOK（李瑞鎮所屬經紀公司）解雇。」被雙重解雇的李瑞鎮讓全場大笑不已。

另外，羅PD也趁吃飯時跟尹汝貞推薦自己，開玩笑地要尹汝貞幫忙跟國外導演推薦一下自己，想開拓自己在美國的演員第二春，更烙了幾句簡單日常英文展現企圖心，不料被無情的李瑞鎮回「你的問題不在演技上，臉才是問題」，打斷了羅PD的美國夢。節目紀錄韓國首位獲得奧斯卡最佳女配角獎的尹汝貞，參與2022年美國影獎季的幕後過程，節目中可以看見尹汝貞在工作上的付出與努力，尹汝貞也笑自己都74歲依然行程滿檔真的太離譜是「瘋女人」。

《意外的旅程》於每週一中午於愛奇藝國際版IQ.COM播出。