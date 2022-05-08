知名聾啞雕塑家林良材指控楊姓經紀人2017年舉辦他個人作品展後，擅自搬走作品，拒絕返還，台灣高等法院認定楊侵占45件作品，依業務侵占罪判楊徒刑6月，得易科罰金約54萬多元，併科罰金5萬元確定。

判決指出，楊2016年5月簽約擔任林經紀人，2017年5月26日至6月18日在北市Bellavita寶麗廣場舉辦「林良材70年回顧展」，展示林的47件作品。

期間楊將2件作品出售，但楊恐林合作意向有變，展覽結束後將取回作品，會影響其規劃，楊男獲廣場同意將展期延至6月25日，卻於6月15日晚間在LINE「（機密）良材藝術經紀人」群組，向林妻佯稱展期延至6月27日。

楊委託搬家公司在6月26日凌晨將林男45件作品，自展場搬運至他位於新北市三峽區住處及新竹縣倉庫藏匿。

林6月26日赴展場查看，才知作品早被搬離、下落不明。林事後多次聯繫楊，要求返還，楊置之不理，林寄存證信函給楊要求終止合約，並報警提告。一審判楊徒刑1年。

高院審理時，楊否認侵占，辯稱他因展覽結束後另有規劃，須將作品進行3D攝影，才移置他處存放，強調林單方面解約，嚴重妨礙他經紀業務推行，導致他動用人脈、投注資金血本無歸，得就作品主張留置權，並非侵占。

林則強調，他視作品為親人，一向是自己保管，不可能讓別人保管。法官依據雙方LINE對話及相關事證，不採信楊男說法，但法官認為楊展期出售的2件作品，是依經紀合約授權，不算侵占。

高院認為，楊明知林為瘖啞人士，身為經紀人，深諳藝術家對於作品之重視與珍惜，僅因顧慮合約生變，規劃無法進展，擅將作品隱匿侵占，不但妨害林所有權行使，更令林惶惶終日，抑鬱難安，依業務侵占罪判刑6月，得易科罰金，以3000元折算1日，併科罰金5萬元，全案定讞。