洪榮宏與歌手妻「小鄧麗君」張瀞云7日驚傳快篩陽性急赴醫院做PCR，2人PCR結果今（9日）中午出爐，洪榮宏PCR確診而張瀞云則是陰性，經紀人稍早表示：「洪榮宏大哥目前症狀稍有緩解，但這些天仍有感冒症狀，已經服藥休息，謝謝大家關心也請大家注意健康。」

洪榮宏日前受訪表示本月4日前後喉嚨開始感覺有點不舒服，但因買不到快篩試劑，直到6日下午教會朋友將試劑快遞給他，他跟老婆一起快篩2人均呈現陽性，隨後立即前往醫院做PCR，檢測結果今天出爐。