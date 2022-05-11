時至今日，台灣社會面臨通膨與物價騰飛的衝擊已是不爭的事實，大概也只有綠營官員看不到，品牌雞排已賣到一片80塊，比一個普通便當還貴的地步。尤其近來飼料漲、鬧雞荒，農委會不是也預言豬肉、雞肉都會再漲？不僅如此，最近不要說鼎泰豐在漲，麵包狂漲，高麗菜、香蕉漲幅驚人，連可樂、沙士都在漲，民眾擔心的是接下來是不是又會有一波漲價潮？究竟還有甚麼東西是凍漲的？

眼看漲聲響起，物價全面性上漲，昨天我在立法院質詢主計長朱澤民，未來物價是否有回跌可能？換言之，也就是政府在應付通膨之際，對物價穩定有無具體方案，還是如大多數消費者認知，有些價格漲了上去就跌不下來、沒有回頭路？沒想到主計長居然說，「我不是神童，也不是盲眼婆婆」？

但要說起神童級預測，誰能贏過主計長呢？去年所有人都在警示通膨蠢蠢欲動，油價更從每公升20元出頭飆到年底突破30大關，但主計長等一票官員死鴨子嘴硬，假裝看不到萬物齊漲的趨勢，一整年堅稱國內沒有通膨壓力，硬說沒有超過2%警戒線就沒有通膨問題。這種神童級預測，除了有大內宣效果，對因應現實衝擊根本是虛功一場！

結果自去年八月消費者物價指數（CPI）年增率首度衝破2.34%開始，之後就沒再低於2%，到今年四月份CPI年增率3.38%，更已是連續兩個月漲逾3%，是九年半以來最大漲幅；其中，核心CPI上升2.53%、是十三年來新高。

尤其與上班族、年輕族群等外食族密切相關的四月份外食費，更上漲5.56%。也證明民眾對物價波動的直覺是對的，今年物價上漲問題越發嚴重，尤其主計總處之前還試圖安撫大眾，餐飲價格波動是隨著年節效應邁向高峰，但已逐步趨緩。怎麼四月份外食費漲幅還創161個月以來新高呢？

CPI七大類中，食物類上升6.91%，菜價狂飆27.7%，蛋價漲幅21.39%，人民生活壓力歷歷在目。物價上升又快又猛，民眾深深有感，怨聲載道，早不是新聞，只是官員矢口否認罷了。反倒是官員的無為無能，以致延緩政府各項應變措施。國王的新衣一經揭開，百姓苦於物價騰飛的現實便無從狡辯。

尤其最讓我們擔心的，官員們只知接連吹噓經濟指數一片長紅，卻看不到受K型經濟影響，富者越富、貧者越貧的現實。同樣是家庭每月支出暴增數千元，受創程度大不相同，結果家庭可支配所得越低，CPI卻越高；代表著低所得家庭、升斗小民受到衝擊比所得最高20%的家庭更重，這樣的社會公平嗎？

物價步步高升，薪水卻不見漲，工作機會也受疫情擠壓，所得分配差距更是越拉越大，官員們看不見嗎？政府對於弱勢族群生活所需不該投入更多關注嗎？

國內因素之外，高高在上的官員們不知道，台灣是標準的淺碟型經濟、外向型經濟，進口物價一波動就會帶動整體物價上漲嗎？尤其，國際趨勢又剛好走到高物價、高通膨和高利率的新時代，國際通膨加上新台幣貶值，台灣受到輸入型通膨衝擊不就更大嗎？

當然，目前台灣整體經濟尚佳，還談不上停滯性通膨的風險，但斷鏈風險就不存在嗎？如果加上國際性因素帶來的動盪，只怕官員們持續性的輕忽與怠惰，一昧地樂觀看待，就可能是未來危機風暴的開始，絕不可不慎！（作者為立委、律師）

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