英國一家經濟智庫機構周三表示，英國今年下半經濟將進入技術性衰退；物價飆升將大幅影響英國人的生活水準。

國家經濟與社會研究院(NIESR)預計，今年第三季(7~9月)國內生產總值(GDP)將減少0.2%，第四季將減少0.4%。此為連續兩季出現收縮，這是衰退的常見定義。

NIESR的宏觀經濟副主任、前英格蘭銀行經濟學家Stephen Millard表示，英國經濟形勢艱難。

NIESR表示，根據它偏好的定義，此次的下修不需要被視為是衰退。NIESR的定義需要更持久的萎縮。

英國央行在上週預測，英國經濟今年第四季度將萎縮至多1%，並將在2023年全年基礎上收縮，但是英國經濟並沒有會連續兩個季度萎縮。

NIESR估計，俄羅斯入侵烏克蘭將使今年的全球經濟產出減少1.1%或1.5兆美元，大約相當於澳洲的經濟規模。

NIESR將英國2022年成長預測從4.8%下調至3.5%，將2023年成長預測從1.3%下調至0.8%。不過這比英國央行對2023年英國經濟萎縮0.25%的預測要強很多。

消費者物價可能見頂，達到8.3%，低於英國央行預測的10%以上。NIESR預計能源價格的漲幅不會像英國央行那麼大；它還認為，產出下降和失業率上升對通膨的抑制作用更大。

另外英國首相強生(Boris Johnson)周二表示，政府在未來幾天會對於支持民眾生活成本做出更多。

NIESR估計，大約150萬戶英國家庭，約總數的5%，很快的其食品和能源的支出帳單，將會超出可支配所得。民眾生活水準將受影響。