英格蘭銀行（央行）一如市場預期，5日再次宣布升息一碼，將基準利率調升至1％，來到13年新高水準，此為連續第四次升息，不過央行暗示未來升息步伐將更謹慎，此番言論一出拖累英鎊大跌至一周新低。

英國央行利率決議出爐後，英鎊兌美元重挫1.6％，報1.2428美元，降至一周新低紀錄。

英國央行在本次貨幣政策會議將基準利率調升一碼，由0.75％上調至1％，寫下連續四次升息紀錄，此為1990年代以來最激進的升息步伐。6名貨幣政策委員投票同意將利率調高25個基點至1％，另有3名委員支持升息50個基點，讓利率升至1.25％。

英國央行亦著手規劃出售部分在疫情時期購買的債券，債券出售計畫預計8月出爐，但真正出售債券的時間將更晚。

英國央行亦透露未來幾個月的升息腳步可能放緩，主要考量是俄烏戰爭造成能源價格飆高，削弱家庭購買力和衝擊經濟成長。

英國央行在聲明指出，未來幾個月繼續升息依舊適當，但有2名委員持反對意見，認為基準利率應該維持在1％。央行表示，不論繼續升息與否都存在風險。

英國央行的升息態度轉趨謹慎，與美國聯準會（Fed）大相徑庭，後者甫於4日例會宣布升息2碼，6月和7月例會亦可能升息2碼。英國央行的考量是消費者支出已經出現放緩跡象，能源成本躥揚吃掉更多家庭所得。

英國家庭能源價格上限在4月調漲54％後，央行預測10月可能再漲40％，如此一來，第四季通膨率可能平均達10％，將創下1982年來新高紀錄，進而導致該季經濟下滑1％。不過央行並不認為經濟會連續兩季萎縮，也就是所謂的技術性衰退。

英國7月消費者物價指數（CPI）躥揚至7％，寫下30年新高紀錄。Investec財富管理公司表示，外部因素造成的通膨壓力不斷上升，升息太猛又可能危及經濟，英國央行備受挑戰。