英國央行(BoE)政策制定官員桑德斯(Michael Saunders)表示，通膨有可能超出英國央行原本已超過10%的預測，並敦促英國央行積極對抗。

有鑑於物價漲幅已超過英國央行2%目標的3倍，BoE的9人貨幣政策委員會在上周的會議上，包括桑德斯在內有3人投票決定，將銀行利率從0.75%提高到1.25%。但由於擔心經濟放緩的跡象，委員會大多數的6個成員支持將升幅降至1.0%。

桑德斯在周一的演講中表示，他「相當重視」一個風險，即通膨壓力可能比英國央行預期的更大、更持久。

衡量長期物價增長預期的關鍵指標高的令人不安，並助長了潛在的薪資成長和服務業通膨壓力。

「強勢的外部成本正在侵蝕實際收入，並可能限制實際支出」，桑德斯說，他承認同事們的擔憂。「但是，由於通膨長期地高於目標，這些外部成本的上升也可能加劇通膨預期的上升，因此，在勞動力市場吃緊的情況下，可能更難以確保國內通膨壓力回歸目標一致的速度」。

英國央行在上周表示，通膨很可能在今年稍晚達到逾10%的峰值，造成經濟急劇放緩或可能陷入衰退。

桑德斯警告說，高通膨將削弱了BoE在未來衰退期間放鬆貨幣政策的能力。他表示，英國還必須應對退出歐盟和單一市場帶來的影響，這些影響損害了投資和生產力。

他還表示，中性利率，既不刺激也不抑制需求的水準，可能在1.25%至2.5%之間。

桑德斯在演講後回答提問時說，金融市場對今後5年的利率區間作出了這樣的定價，他傾向於認為，此一定價區間適合中性利率估計。