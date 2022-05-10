大陸34歲知名女星馬思純，2016年憑著電影《七月與安生》中展現精湛的演技，榮獲「第53屆金馬獎最佳女主角獎」，人氣因此不斷攀升，私底下的一舉一動也備受矚目。而去年就傳出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，甚至結婚、生子的她，對於戀情始終不承認也不否認，但近日卻被網友發現她出現在英國疑似正在待產，與男友的互動也全被拍了下來。

日前大陸網站上爆出有人目睹馬思純與張哲軒手牽手現身在英國球場，還上傳了偷拍的照片，圓潤的身形讓不少網友懷疑她是因為懷孕而前往英國為生產作準備。另外，根據《東網》的報導，近日也有另一名網友目擊小倆口現身當地餐廳，只見馬思純將頭髮綁成俐落的丸子頭，穿著咖啡色的寬版襯衫搭配牛仔褲，整體造型相當休閒，身形也明顯大了一號，用餐期間她還不斷替男友整理襯衫，甚至掏錢買單，讓網友們看到後相當傻眼，直呼「金馬影后瞬間淪為女僕」。

事實上，馬思純與張哲軒早在去年底就傳出已領證結婚，而當時的爆料者還聲稱自己是從「盤尼西林」吉他手劉家那裡得知的，消息來源不會有錯，但即使外界傳得再誇張，雙方當事人對於此事始終沒有證實，也不曾對外回應，低調過生活的態度也獲得大批粉絲的大力支持，希望外界給予兩人空間。

馬思純與男友張哲軒被拍到現身在英國。（圖／微博）