西洋美聲歌后席琳狄翁（Celine Dion）當年以一首電影《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉走紅全球，去年卻傳出罹患持續性肌肉痙攣，不只暴瘦，雙腿還幾乎癱瘓，只好取消巡演。昨（8日）是母親節，她難得分享近況，引起關注。

席琳狄翁8日在IG上傳與3個孩子的合照，寫道：「這個母親節，我很幸運能夠和我的孩子們在一起，我想起了烏克蘭和世界各地失去孩子的母親……以及那些經常擔心如何保護孩子安全的母親……以及那些傾盡所有精力只為給孩子提供生活必需品的母親們。這些母親真的是勇敢的母親，我將這個母親節獻給她們所有人。我們祈禱他們能為家人找到平安和安慰。」

畫面中，席琳狄翁和三個小孩圍繞在圓桌前，她脂粉未施、身穿素色的寬鬆上衣，手上拿著蠟燭，整體看起來雖一樣纖細，但面色紅潤，狀態比去年好許多。

席琳狄翁去年11月因健康出問題而無法舉行世界巡迴演唱會，她本人於今年初發聲明認了，表示：「我真的希望我現在一切都好，但我想我需要更多耐心並遵循醫師的養生處方。」但她希望今年5月25日能順利展開歐洲巡演，計劃從英格蘭的伯明罕（Birmingham）出發，並希望所有人都能度過新冠肺炎，也很感謝大家在社群平台給予的支持和鼓勵，覺得非常感動。