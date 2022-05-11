隔夜美股在大型科技股領軍下展開反彈，終場標普500指數小漲、那斯達克指數勁揚1%，而費城半導體指數反彈收高2.5%。受此提振，周三香港股市開低走高，恆生指數目前漲1.33%，為19895.19點。國企股(H股)漲2%，為6792.21點。

中國股市走高，亦給港股帶來更大的推升力道。目前上證指數漲1.37%，深證成指漲2.5%。

恆生科技股指數大漲3.4%，成份股中僅阿里巴巴下跌，目前跌0.23%。理想汽車漲10.3%，漲幅最大。阿里健康、快手、美團、眾安在線漲幅都超過6%。

理想汽車公布，第一季營收年增1.67倍，為95.62億元人民幣（以下幣別皆同）。淨損1090萬元，較去年同期淨損3.6億元大幅縮小。經調整後淨利為4.77億元，遠優於去年同期的虧損1.77億元。

受此激勵，蔚來大漲5.7%，小鵬漲6.0%，比亞迪漲7.3%。

生技股指數大漲5.4%，藥明生物飆升8.3%，在藍籌股中表現最佳。

報導指出德國BioNTech在中國完成復必泰疫苗第2期試驗，復星醫藥H股大漲近14%，帶動康希諾漲3.6%，三葉草生物漲7.7%，歌禮製藥漲6.9%，中國生物製藥漲5.1%。