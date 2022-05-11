美股隔夜漲跌不一。港股低開0.62%，隨後翻紅；內地股市揚升，協助造好市場情緒。

中國藍籌的滬深300指數翻紅，上漲1.4%；上海官員宣布好消息表示，上海半數已經實現了清零狀態；另外美國總統拜登表示，將考慮取消川普時代對中國的關稅，作為壓低美國商品價格的一種解決方式。

周三香港恆生指數收漲190.88點或0.97%，為19824.57點，仍未收復2萬點關卡。國企股(H股)升111.47點或1.67%，為6769.72點。交易所今日成交金額為1261億港元。

科技指數升2.89%，然仍未收復周二的大跌3.2%。主要網路科技大咖皆揚升，惟阿里巴巴續跌0.41%，報85.65港元。

周二跌最多的汽車股，周三領漲最多，升5.9%。理想汽車升9.75%；比亞迪升8.47%；吉利汽車漲6.81%。

聯想集團升1.98%；北京證監局表示，已收到聯想整改報告，正在對整改情況進行核驗。