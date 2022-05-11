世界衛生組織（WHO）今天表示，中國採取具代表性的COVID-19清零策略無法持久，並表示他們已告知北京當局，呼籲中國改變抗疫政策。

法新社報導，中國正在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發以來最嚴重的一波疫情，當局實施嚴苛措施，讓上海2500萬人口多數困在家中數週。

中國是堅持採取清零政策的最後一個主要經濟體，上海封城引發民怨和罕見抗議，首都北京也逐漸收緊防疫限制。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上說：「當我們談到COVID-19清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施。」

「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要。」

中國對病毒的應變作法存在一種緊迫的政治動態，中國國家主席習近平將他的領導合法性，與保護中國人民的生活免於新冠病毒侵害相互掛鉤。

儘管大眾愈來愈沮喪，習近平仍加強執行清零政策。

上海是中國經濟的發電機，也是中國最大城市。COVID-19清零政策讓幾個月前才從疫情影響下反彈的經濟陷入困境。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說：「我們必須平衡控制措施對社會和經濟造成的影響，拿捏分寸並非總是易事。」

他說，任何對抗COVID-19疫情的措施，都應該展現出「對個人和人權的尊重」。

萊恩呼籲採取「動態、可調整和靈活的政策」，還說許多國家早期因應這場危機的做法顯示缺乏適應性會「導致很多傷害」。