隔夜美股漲跌不一，也影響日股11日走勢。日股漲跌互見，日經指數收26,213.64點，漲46.54點或0.18%。東證收1,851.15點，漲11.23點或0.6%。

IwaiCosmo證券認為，市場正在尋找產業前景透明度高的個股。不過，在美國時間11日，攸關通膨的CPI(消費者物價指數)數據出爐前，不容易看見有大單。

11日，上季獲利大減33%的日本豐田汽車示警，由於車材與物流等取料成本大幅增加，本財年營業利益有可能下滑20%。財測利空消息一出，豐田也收跌4.43%。

日本Panasonic於11日公布最新財報，受到零組件不足，還有用料成本大增的雙重影響，獲利能力因此可能減弱下，預估本財年營業利益，將不會有什麼出色的表現。Panasonic股價收跌1.86%。

10日公布財報的索尼漲2.1%，宣布要執行15億美元的庫藏股計畫。

任天堂漲3.25%，主力遊戲機Switch將來的銷售量恐堪慮，不過這家電玩大廠宣布，從10月開始將股票分割1拆成10。

股價大漲的橫河電機飆升12.81%，因年度淨利大增1成。至於表現不佳者，全年淨利減少4.5%的靜岡銀行則收跌6.56%。