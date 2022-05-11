啟碁(6285)今(11)日舉辦法人說明會，董事長謝宏波表示，啟碁過去兩年營運受到缺料嚴重衝擊，今年雖有改善但仍不會完全解套，營運面部分，他點出六項關注重點，也預計下半年會出現不錯的成長，毛利率也會成長。

啟碁第一季營收195億元、季成長2.11% 年成長26.8%；稅後淨利為3.02億元、季減少9.11%、年成長10.2%，單季每股獲利為0.77元。單季毛利率為10.5%、季成長0.3個百分點、年衰退0.4個百分點；營業利益率為1.23%、季成長0.21個百分點、年衰退0.52個百分點。

謝宏波表示，啟碁去年材料滿足率相當低，確實嚴重影響啟碁營運，儘管該狀況已經在第一季有改善，且今年會逐季改善，只是，今年不會完全解套，長短料問題還是很嚴重，至於何時可以恢復正常，他坦言，「明年上半年有逾5成機會出現轉折」。

謝宏波也談到，目前依舊缺料的還是PMIC(電源管理IC)、 MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)、半導體成熟製程，即包括40奈米以上的MCU(微控制器)、SOC(系統單晶片)，晶片上半年目前沒有漲價通知，惟目前最新消息有說台積電將在明年漲價6%，隨著台積電(2330)漲價，現在還不確定晶片設計廠會轉嫁還是吸收。

謝宏波表示，大陸針對疫情的動態輕零，對於華東地區得材料、零組件以及輸出都會是變數，且控管的動作非常快、完全沒有彈性，大陸封控對啟碁4月營運有一定程度影響，直接影響崑山廠 還有其他會從大上海運出的零組件，預計5月上半月崑山廠還受到影響，估計阻塞可能要到本周末或下周才有機會恢復正常，如此一來，對於5月的影響就會縮小，也會減緩對第二季的衝擊。

產能上規劃，謝宏波表示，啟碁南科廠將力拚第四季導入量產，以因應明年產能需要 ，越南廠預計在完整併後，明年可支援20~25%產能，至於大陸部分，今年下半年崑山產廠的產能利用率會回歸到正常。

謝宏波也點出啟碁後續營運挑戰，第一.缺料問題繼續影響今年到明年第一季；第二.烏俄戰爭也有間接影響；第三.大陸的動態清零，比較難去預測；第四.全球性的通膨會影響到消費者購買力，也會影響到公司對於生產相關的通訊設備採購；第五.台灣缺電、缺工不確定因素，第六.即是匯率環境，新台幣匯率只要落在29.3~29.8元區間，則對啟碁營運相對穩定，但匯率只要有大波動，都是比較麻煩的問題。

謝宏波表示，啟碁過去兩年營運是逢低潮，今年下半年預計會有不錯的成長。以產品來說，啟碁今年5G不會超過10%、即不會超過百億元，但明年有機會達百億水準；整體車用則預計會成長逾2~3成；低軌道衛星部分，由於基期較低，故成長幅度可期，但毛利率與平均差不多。毛利率部分，今年下半年毛利率有機會提升0.5~1個百分點，惟目前料況和預期還是有差。