經營85度C的美食-KY(2723)在成本上漲及中國大陸疫情升溫的多重逆風下，2022年首季本業獲利仍大致持穩、每股盈餘（EPS）1.33元，表現優於市場預期。美系外資出具報告，認為後續營運須關注6大重點，維持「中立」評等、目標價105元。

美食-KY 2022年首季合併營收48.51億元，季減3.45％、年減0.47％，為近7季低點。不過，毛利率「雙升」至59.08％，營業利益3.3億元，季增2.85％、年減8.07％，使營益率6.8％，優於去年第四季6.39％、低於去年同期7.37％。

在本業獲利回升、業外匯兌收益挹注下，美食-KY首季歸屬母公司稅後淨利2.39億元，季增達34.1％、僅年減4.95％，每股盈餘1.33元，優於去年第四季0.99元、低於去年同期1.4元，整體表現優於市場預期。

法人指出，首季大宗商品價格及人力成本上升，增加餐飲業營運負擔，加上中國大陸防疫封控壓抑，使美食-KY首季面臨多重逆風。不過，美食-KY毛利率逆勢「雙升」，顯示品牌定價能力優於預期，配合營業費用控管得宜，使營益率較去年同期回升，表現優於預期。

美系外資指出，美食-KY首季中國大陸營收年減8％、營益率年減1.5個百分點至4％。美國營收年增21％、營益率年增1.5個百分點至10％。台灣營收年減2％，營益率年減2個百分點至10％。

受中國大陸多地封城防疫影響，美食-KY 2022年4月自結合併營收12.77億元，月減達21.03％、年減達21.13％，創2013年7月以來逾7年半低點。累計前4月合併營收61.36億元，較去年同期64.92億元減少5.48％。

美食-KY表示，中國大陸封城防控使4月當地營收年減達44％，但美國市場未受消費信心指數低落影響，4月營收連14月繳出雙位數年成長、續創歷史新高。截至首季底，85度C在中國大陸共565家、淨減8家，美國則為67家。

美食-KY指出，美國市場營運動能強勁，主要受惠客單價維持高檔、來客數連月增加，帶動麵包、蛋糕、飲品等全品類產品銷售。而中國大陸營運雖受封城管控衝擊，但預期可比照2020年時經驗，營收待疫情趨緩後可望顯著回升。

法人認為，美食-KY維持優於同業的定價能力及經營效率，獲利表現相對穩定。雖然今明2年全球景氣仍有變數，但美國市場可望加速展店，帶動營收成長。由於美國店數目前近70家，但首季營收占比已達近3成，後續展店效益帶動的營收成長動能可期。

展望後市，美系外資認為，市場將關注6大重點，包括中國大陸各地及各城市的營運恢復概況及復甦展望、第二季毛利率展望、今年各市場展店及營運目標是否變動、中國大陸封城防疫期間的降低損失相關措施、美國通膨壓力影響、台灣受疫情衝擊預期等。