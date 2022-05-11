台股加權指數11日開低在16,053.75點，權王台積電（2330）因營收登高，股價開在平盤，隨後股價向上拉升，買單拉抬4月營收創佳績的矽力-KY（6415）、力旺（3529）等IP股，連兩個月創新高的力積電（6770）也走勢向上，台股早盤多空交戰。

美股四大指數在逐步消化聯準會（Fed）官員釋出的談話，不過在等待的CPI數據公告的觀望情緒下，四大指數漲跌互見，漲跌幅介於0.26％至2.51％。

台積電ADR在費半的帶動下上漲1.74％，不過，台指期夜盤下跌71點，在台積電ADR正向表現的帶動下，有望帶動科技股反彈，短線仍聚焦跌深具中長期基本面科技股。

國票投顧指出，近期指數受到國際情勢動盪影響,，走勢相當疲憊，一度回測萬六關卡，不過這也讓許多具基本面良好的科技類股，中長期投資價值浮現，因此，科技股吸引買盤湧入，其中應用在電動車和伺服器相關的科技廠，股價表現相對強勢，預期在科技股持續有買盤挹注之下，台股反彈行情有望延續。

因此，操作方面，可逢低分批布局ASIC、電動車和伺服器相關題材個股，有望在反彈行情延續下，率先領漲的標的。