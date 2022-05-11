三商家購(2945)4月合併營收11.47億元，月增9.04%，由於第2季將進入年度旺季，也已完成新一階段國外採購談判佈局，加上美廉社獲選加入快篩試劑國家隊的一員，每天來客數與客單價也同步增長，預期5月營收將有不錯表現。

三商家購第1季稅後盈餘為299萬元，每股盈餘為0.04元，美廉社表示，今年在疫情晦暗不明的情況下，消費者為降低接觸風險、趨避疫情影響，消費習慣有所調整，相較去年第1季新冠肺炎確診案例不多，疫情尚未升溫，今年在來店消費次數減少，反觀客單價提升，尤其菸及飲料類商品之銷售受到較大的影響；此外，第1季因降雨天數較去年同期大幅增加，氣溫普遍較低，直接影響飲料等商品之銷售，加上自2月開始，全台蛋荒，造成散蛋、盒蛋及茶葉蛋銷售金額大幅下降，更連帶影響其他家庭烹煮類商品之銷售，單就蛋類商品分析，第一季銷售額減少約900萬元。

去年美廉社即著手進行門市改裝，除增設蔬果、水產和肉品之販售外，並重新優化商品品類結構與陳列，簡化門市陳列作業，調整後因停業改裝期間而流失之顧客，也在三月後逐步回到美廉社消費，單店業績與毛利額逐步提升，可見因改裝帶來之效益逐步發酵；再者，美廉社利用第1季淡季進行門店大規模商品品類調整，自2月開始並於3月後陸續完成階段性調整優化，4月業績不但不受市場低靡影響，且全店業績逆勢成長4.21%；累計1到4月合併營收為42.43億元，年成長0.26%。

面對供應商漲價，美廉社積極因應，自去年三商家購美廉社即推出每週五、六、日針對民生相關商品的促銷活動，至今維持進行已超過半年，平抑價格的積極作為還包含美廉社限定自辦進口商品和自有品牌，砍除中間商利潤推出促銷活動，使差異化商品類（進口+自有）銷售比去年同期佔比的17%成長到19%，銷售額成長超過1成。

隨著時序進入夏季，氣溫回暖，蛋農的產量可望緩解，恢復正常供應，且第2季將進入年度旺季，美廉社也已完成新一階段國外採購談判佈局，期待透過品類優化提升商品迴轉和優異的毛利組合而有更好業績。

因應市場需求持續擴增，美廉社計畫透過增建物流與設備自動化來提高作業效率，目前物流可支援1000店，但為配合持續的規模成長，將規劃設置第二、三倉，選址將在北部與中南各一，有效支援未來發展的規模需求。