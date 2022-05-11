兩家美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，肯定其在產業具有領先地位，下半年營收可迎來強勁回升，故均維持加碼評等，目標價分別為2100元、2400元。

祥碩第一季合併營收為14.63億元、季增加24.9%、年減少7%，單季稅後淨利8.49億元、季成長19.4%、年增加19%，創單季歷史第三高。

美系外資表示，祥碩第一季財報表現優於預期，有鑑於在AMD的新晶片組和USB4升級帶動下，祥碩2022年、2023年營運持續看好。

美系外資進一步說，市場擔憂PC需求放緩以及行業競爭將對祥碩帶來挑戰，然而，祥碩更被看好的是DT晶片組以及MB(主機板)的需求彈性，而不是需求相對穩定的 NB；再者，祥碩產品週期帶動ASP增長是一個比單位增長更重要的驅動力，另外，就是市場對競爭擔憂恐過頭，相信祥碩是全球惟二兩家可供應跨USB接口的全面IP，具有技術領先地位，故整體來說，維持祥碩目標價2100元、評等加碼。

另一家美系外資表示，祥碩第一季財報比預期好，且相較在大陸封控下，ODM廠4月營收表現多修正30~50%，祥碩4月營收同樣優於預期，預期近期市場對前景變得過於保守，祥碩近期股價回落為入場下半年強勁營收回升的良好切入點，故維持目標價2400元、評等加碼。

另外，祥碩預計在明(12)日舉辦法人說明會，將針對營運提供更多細節。