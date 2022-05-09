聯詠(3034)上週法說落幕，第一季財報優於預期，第二季有鑑於宏觀經濟環境的不確定性，加上聯詠積極的庫存調整，第二季、第三季營運恐面臨修正，8家外資也針對聯詠試出最新研究報告，看法大不同，總計有4家調降其目標價，目標價最高600元，最低則為272元。

美系外資表示，聯詠第一季財報表現略優於預期，但第二季的預估則低於預期，主要是因為TDDI(面板驅動IC)、LDDIC(大尺寸面板驅動IC)價格壓力加大，加上不斷上漲的晶圓成本，預計聯詠的營收將會受到需求減緩的影響，毛利率也會在下半年到2023年進一步下滑，聯詠將持續面臨去庫存和價格競爭的壓力。另外，聯詠對於OLED DDIC需求前景更為保守，主要是因大陸智慧手機需求疲軟。 新產品規模近期仍較小所至，因此不太可能緩解聯詠目前的DDIC低迷，故維持聯詠中立評等、目標價由420元調降到370元。

另一家美系外資則表示，聯詠第一季財報、第二季財測優於預期，此外，相信聯詠有能力度過難關，聯詠在業界具有穩健領導地位，將享有需求增長以及產業升級的趨勢，聯詠股價已自1月初的高鋒修正了約28%，目前預估本益比僅7倍，但其具有吸引力的風險回報和股息收益率約為13%，故維持買進評等，目標價486元。

還有一家美系外資表示，隨著代工供需正常化恐對聯詠帶來壓力，未來三年面臨的競爭仍被市場低估，故維持聯詠減碼評等、目標價272元。

日系外資表示，聯詠雖然第一季財報優於預期，但主要是因為運營支出下降和非本業收益所致，且根據其第二季財測顯示，供應鏈中對庫存修正的擔憂依舊，現在看來，產業修正已經從下游的銷售性電子蔓延到上游，故調降聯詠核心業務預測，將目標價由510元調降到415元、評等為持有。

另一家日系外資表示，從半導體週期的角度來看，供應鏈面臨的真正挑戰將在5月至6月出現，廠商必須在6月之前就下半年訂單/晶圓減少做出最終決定，注意到聯詠已經開始削減晶圓預測以適應消費需求疲軟的前景，雖然聯詠法說會中未提供第三季展望，但聯詠非常積極地管理庫存，故第三季有可能會是繼第二季後，第二個向下調整的季度，只是，有鑑於聯詠股價自1年前就因市場擔憂開始進入修正，但實際上過去幾季營運數字卻依舊強勢，加上目前毛利率仍在逾50%，也看好聯詠的BVPS(每股帳面價值)將持續上升，故維持目標價600元、買進評等。

亞系外資表示，聯詠第一季毛利率為50.1%，符合預期，但相較去年第四季的51.4%下滑，且第二季財測預估毛利率將持續下滑至46~49%，也意味著另一個季度收縮，在下半年依舊不確定的情況下，驅動IC正如預期進行修正，聯詠也首次確認液晶面板需求疲軟和潛在的TDDI、大尺寸驅動器IC的庫存調整可能會落在第二季，但聯詠仍然看好2022年OLED驅動IC及汽車相關銷售增長，故維持聯詠目標價400元、評等持有。

另一家亞系外資表示，聯詠預計將受宏觀不確定性拖累，第二季營收季下降3~4%，原因包括通脹上升、俄烏戰爭和大陸的封城。預計在需求疲軟下，聯詠將面臨下游客戶更大的成本壓力，影響聯詠產品線的ASP，限制其毛利率；此外，聯詠預計第二季OLED驅動器出貨量的預測持平，也較先前市場看得保守，故下調聯詠2022、2023年營收預測3%、5%，維持劣於大盤評等、目標價由410元調降到390元。

歐系外資表示，聯詠第一季財報優於預期，第二季預計在受到宏觀經濟的影響下，也使得消費性產品在短期內將持續疲軟，但聯詠仍預計其SoC仍有強勢。另外，聯詠受到大陸競爭的衝擊似乎被放大，因為聯詠專注在高端市場，且大陸8吋產能依舊緊張，大陸新增的12吋產能的LDDI不具有成本競爭力，有鑑於終端需求疲軟，將聯詠2022、2023年每股收益下調6~9%，目標價由730元調降到550元、維持優於大盤評等。