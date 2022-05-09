面板報價5月上旬續跌，且幅度大於外資預期，美銀證券直指三道嚴重逆風，目前看不到產業有一線生機，摩根士丹利證券認為電視面板5月報價將持續月減4～5％，悲觀看待面板雙虎，外資賦予友達（2409）目標價下探12元，也是本波產業下行以來，外資看友達目標價首度低於群創（3481）的12.2元。

外資圈過去幾個月來對面板族群後市急速翻空，近期共識度更高，除美銀證券維持保守觀點，最新點出大陸封城、消費性電子產品需求差、新進入者威脅等三逆風愈吹愈凜冽，構成股價壓力外；摩根士丹利、瑞信證券日前相繼降評面板雙虎，推測合理股價均顯著下修。

值得留意的是，美銀證券本次把友達股價預期從14元再降至12元，不僅改寫市場最低，也低於美銀、摩根士丹利賦予群創的12.4與12.2元合理股價預期，是否會使友達股價面臨更大壓力，市場密切關注。

美銀證券分析，LCD面板因庫存水位高、製造商產能利用率縮減有限，加上PC、電視、智慧機的需求萎靡不振，迄今看不到復甦跡象，5月上旬單位售價下滑的幅度大於預期，以各應用區分，比起半個月前，電視面板單位售價下降1.3～5.3％，顯示器面板下降1.9～2.9％，筆電面板單位售價降1.7～1.8％。尤其京東方、TCL依然保持高產能利用率生產步調，儘管部分二線廠縮小產能，也改變不了產能過剩的現況，美銀研判，至第三季前，恐怕都看不到電視面板報價反彈的機會。