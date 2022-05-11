致新(8081)今(11)日舉辦法人說明會，第一季每股賺8.02元、創下歷史新高，副董事長兼總經理吳錦川表示，短線在封控、戰爭以及通膨等問題下，對於第二季成長性看法保守，營收、毛利率和第一季相差不大，但對第三季還是正面看待，他強調，產能仍是目前重要關鍵，現階段產能還是不足，致新現在已經在積極爭取明年的產能。

致新第一季營收為25.4億元、季成長8.9%、年成長16.3%；稅後淨利為6.87億元、季成長18.2%、年成長72.2%；每股盈餘為8.02元、創下歷史新高。單季毛利率為49%、季減少2個百分點、年增加7個百分點。

展望第二季，致新預估，單季營收25~27億元，毛利率為46%~50%、營業利益率為28%~32%；另外，致新對於第三季展望還是正面。

就目前全球宏觀三大議題，包括大陸封控、烏俄戰爭以及通膨，吳錦川表示，以上海封城來說，影響的是生產較少，並不是終端需求，解封之後，只要訂單還在，會有加班生產的拉貨潮。至於烏克蘭戰爭，其影響的是能源價格和東歐的消費，戰爭結束後有大的民生重建商機，和軍火的回補庫存，其實不論是封控會是戰爭都是中性影響，通膨才是真正壓抑需求，對終端需求有長期的影響，各國中央銀行對抗通膨的措施都會壓抑需求，故消費性電子在第二季持續疲軟，商用PC和伺服器仍然成長，目前面板客戶也均積極開發高附加價值車用LCD和OLED面板。

吳錦川表示，根據客戶狀況評估，預計PC成長今年約落在5%，商用PC、服器將持續成長，目前伺服器占比營收還在5%以內，未來預計大於10%才會分開來算，另外，Chromebook市況不會像市場預估的這麼差。

產能上，吳錦川表示，產能不足還是現在最嚴重的問題，目前晶圓產能還是不夠，現在已經在和晶圓廠談，希望明年可以拿到更多產能，畢竟訂單再多 最重要的還是晶圓的支持。

吳錦川進一步談到產能以及價格發展，台積電(2330)2023年1月開始漲價，其他廠商目前尚未宣布明年是否漲價，他說到，假設晶圓廠產能在鬆動下去，客戶端要求降價的聲音就會出來。以致新的立場來說，希望產能供給可以回到2019年的狀況，如此一來，有實力的公司就可以拿到需要的代工產能量，價格應該是取決於市場機制。