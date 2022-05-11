半導體及自動化設備廠京鼎(3413)2022年首季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利5.24億元、每股盈餘（EPS）5.93元雙創新高，優於法人預期。雖受昆山封控防疫影響，4月合併營收降至近14月低點，但投顧法人預期5月營收將回升，持續看好今年營運成長。

京鼎股價10日下探198元的波段低點，今（11）日開高後上漲3.4％至213元，截至午盤仍有近3％漲勢。三大法人昨日轉站多方、小幅買超67張，本周迄今合計仍賣超187張。

京鼎2022年首季合併營收34.1億元，季增1.45％、年增達26.43％，連5季改寫新高。受惠產品組合及台幣貶值，毛利率、營益率「雙升」至26.61％、16.7％，前者創同期新高、歷史第四高，後者亦創僅次於2017年的同期次高，表現優於法人預期。

京鼎首季營業利益創5.69億元新高，季增7.55％、年增達57.28％，配合業外顯著由虧轉盈助攻，使歸屬母公司稅後淨利5.24億元，季增達45.48％、年增達75.29％，每股盈餘5.93元，雙創歷史新高，表現遠優於法人預期。

由於昆山封控防疫，子公司富曜半導體因而停工影響，京鼎2022年4月自結合併營收8.67億元，月減25.28％、年減16.17％，降至近14月低點。累計前4月合併營收42.77億元，仍年增達14.62％，仍續創同期新高，表現符合法人預期。

投顧法人指出，京鼎位於昆山與松江的工廠分別負責前段零組件製造、後段組裝與陽極處理等，產能占比達約80～90％。目前預期昆山廠5月將可陸續復工，雖未能恢復到封控政策前水準，但預估生產及物流將較4月順暢，5月營收可望較4月回升。

展望後市，在大客戶需求展望樂觀、訂單已排至年底，配合中國大陸擴產及竹南二廠預計第三季啟用帶動下，投顧法人看好京鼎今年營收成長17～20％，有機會賺進2股本，2家均維持「買進」評等、目標價分別維持300元及245元。