和碩上海廠、昆山廠身陷封控區，加上這兩座廠區正好是iPhone生產重鎮，一般預期和碩4月營收恐怕大不妙，不過和碩公告4月營收雖然創下今年以來新低，單月減幅度僅有35%、為750.61億元，年減程度為19.29%。

值得注意的是，和碩4月營收月減幅度比起同樣在華東的電子組裝代工同業來說相對不嚴重，然而當其他華東地區同業工廠已經紛紛復工之際。據了解，和碩目前僅有昆山廠恢復生產，上海廠卻還在繼續等待復工許可，為了避免對營運產生更多影響，和碩已經規劃將部分上海廠產品轉移至昆山廠生產。