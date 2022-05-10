亞電（4939）2022年第一季合併營收4.32億元，稅後淨利39,99萬元，每股稅後盈餘0.41元，整體表現較去年同期持平，由於中國境內疫情再起，3月份從下游客戶所在的深圳開始、到4月份上海、昆山封城姓防疫停工，直接影響第一季獲利及4月份單月營收表現。

然去年第四季啟用之東台廠並未在停工的範圍內，亞電適度調整必要且急迫性訂單至東台廠生產，再加上4月中旬過後，昆山廠取得出貨運輸許可，短期訂單可以廠區庫存出貨因應，亞電並在4月底正式取得復工取可，預期訂單出貨將可望遞延至5月份。

第一季獲利表現方面，由於總產量減少，推升每單位固定成本上漲，加上PI化學原物料價格不斷攀升，使毛利率下降至23.96％，同時東台廠亦開始提列折舊費用，影響第一季營運表現；然第一季受惠美金升值，挹注業外匯兌收益2045.4萬元，使單季獲利較去年同期持平。

展望上半年，亞電將依生產當地政府政策審慎因應，公司指出，從下游客戶訂單來看，終端消費電子需求仍存在，而為使集團產品結構與財務體質更加健全，亞電持續擴張消費電子以外高階應用領域，包括車用、醫療、工控與航太，期望能分散單一產業風險，並更進一步優化營運表現。