任天堂基於零件短缺遲遲未解，預期本會計年度（4月起）Switch遊戲機銷量恐年減9％，降至2,100萬台，將連續兩年出現銷量萎縮。另一方面，任天堂宣布1股拆10股，股票分割計畫將自10月1日起生效。

任天堂10日股價上漲0.25％，收在56,360日圓。2022年迄今，股價累計上漲5％。

任天堂追隨亞馬遜和谷歌母公司Alphabet等科技大廠的腳步，宣布將股票1股拆10股。股票分割通常被視為利多，股價降低後能方便散戶入手，有助提升股票的流動性。

任天堂10日盤後公布業績，預期2023會計年度（4月1日至2023年3月底止）Switch銷量達2,100萬台，較上年度的2,310萬台減少9％。疫情造成全球晶片嚴重缺貨，零件不足打擊Switch銷量。

任天堂社長古川俊太郎在記者會中表示，零件短缺的問題延續至2022年，也無法預測何時能落幕。

Switch上市迄今已有6年，任天堂在2021年11月推出OLED螢幕版本的Switch，提振了該遊戲機的銷售量。從11月至3月止，新版Switch的銷量達580萬台，需求強勁造成遊戲機供不應求。

此外，任天堂預估本年度遊戲軟體銷量為2.1億套，低於上年度的2.35億套。

由於預期Switch與遊戲軟體銷量下滑，任天堂估計本年度淨利將降至3,400億日圓（約26.1億美元），年減29％，相較之下，上年度淨利為4,776.9億日圓，年減0.6％。

任天堂預測本年度營收為1.6兆日圓，年減5.6％，上年度營收為1.7兆日圓，年減3.6％。

任天堂表示遊戲市場競爭加劇，除了來自宿敵微軟與索尼，還有網飛（Netflix）和谷歌等新進對手。