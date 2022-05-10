遊戲業務表現突出 索尼首季淨利暴增67％ 22:332022/05/10 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索尼（Sony）10日公布財年第四季（3月底止）財報，上季營收年增1.2％至2.264兆日圓，淨利暴增67％至1,110.8億日圓、優於預期。其中遊戲業務表現突出，營業利益從前一年同期的316.9億日圓升至872.55億日圓。索尼預期，本會計年度（4月起）全年營收成長15％至11.4兆日圓，淨利下滑5.9％至8,300億日圓。 《金融股》國泰金4月獲利近百億元 前4月每股賺3.33元 《科技》Appier第一季營業利益首轉正 上修今年營收 #日圓 #索尼 #遊戲業務 #淨利 #暴增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外匯探搜－強勢美元受挑戰 日圓130下限浮出 04:102022/05/07 產業特刊 信驊首季每股賺13.64元 04:102022/05/10 證券．權證 煤炭價格上漲 台泥首季獲利衰退6成 20:322022/05/10 財經 台灣大 前四月每股賺1.31元 18:432022/05/10 財經 《類股》中鋼、中鴻4月營收 雙增+雙攀峰 16:492022/05/10 財經 高雄7日飆2163確診 職場群聚感染暴增 15:172022/05/07 生活 群聯Q1淨利21.85億 同期新高 04:102022/05/07 證券．權證 富鼎、群聯 首季財報亮眼 04:102022/05/09 證券．權證 案量激增 營造廠今年營運拚新高 04:102022/05/09 證券．權證 確診者暴增 雲林朝天宮人潮少一半 04:102022/05/10 地方新聞 自行車代工雙雄 Q1獲利報喜 04:102022/05/10 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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