索尼（Sony）10日公布財年第四季（3月底止）財報，上季營收年增1.2％至2.264兆日圓，淨利暴增67％至1,110.8億日圓、優於預期。其中遊戲業務表現突出，營業利益從前一年同期的316.9億日圓升至872.55億日圓。索尼預期，本會計年度（4月起）全年營收成長15％至11.4兆日圓，淨利下滑5.9％至8,300億日圓。