滬深兩市10日早盤開低走高，三大股指集體翻紅，創業板指一度漲超2.5％，北向資金流出超人民幣70億元，太陽能、風電、半導體等賽道股掀漲停潮，大基建板塊繼續活躍，總體而言，個股漲多跌少。

截至午間收盤，滬指漲0.17％，報3,009.22點；深成指漲0.39％，報10,807.61點；創指漲1.41％，報2,259.58點。

從盤面上看，新型城鎮化、水利、半導體相關類股漲幅居前。油氣、煤炭、農業類股跌幅居前。

A股開低走高 滬指漲0.36％
《日股》權值股領跌 日經挫逾2%
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