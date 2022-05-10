滬深兩市開低走高 創指午盤收漲1.4％ 12:532022/05/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深兩市10日早盤開低走高，三大股指集體翻紅，創業板指一度漲超2.5％，北向資金流出超人民幣70億元，太陽能、風電、半導體等賽道股掀漲停潮，大基建板塊繼續活躍，總體而言，個股漲多跌少。 截至午間收盤，滬指漲0.17％，報3,009.22點；深成指漲0.39％，報10,807.61點；創指漲1.41％，報2,259.58點。 從盤面上看，新型城鎮化、水利、半導體相關類股漲幅居前。油氣、煤炭、農業類股跌幅居前。 A股開低走高 滬指漲0.36％ 《日股》權值股領跌 日經挫逾2% #滬深兩市 #開低走高 #創指 #半導體 #類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸晶片業搶人 薪資漲幅居冠 04:102022/05/10 產業特刊 台亞脫離LED 加入半導體族群 04:102022/05/09 產業．科技 《基金》台積領跌失萬六 這3檔半導體ETF測前低 09:482022/05/10 財經 《美股掃瞄》美股遭血洗！道瓊指數崩跌逾千點 那指、費半慘跌5%(2-2) 09:432022/05/06 財經 《日股》午盤轉強 日經重登2萬7 16:192022/05/06 財經 《盤中解析》台股綠光罩頂 回防16300 11:182022/05/06 財經 陸撒錢拚晶片 外媒曝挖角台積電人才超狂年薪 10:302022/05/06 財經 缺貨危機改善 半導體景氣將Hold住高原期 04:102022/05/08 產業．科技 葉獻文專欄－通膨隱憂美股震，台股Q2難獨善其身 04:102022/05/08 財經要聞 台股守前低 台積聯發科相挺 04:102022/05/09 財經要聞 文曄Q1業績三率三升 同期最強 04:102022/05/10 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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