聯準會（Fed）放鴿使美股回穩，國際美元指數漲勢緩和，台股13日跟著亞股展開反攻，且外資由賣轉買，激勵新台幣止跌轉升，盤中一度漲破29.8元，終場收在29.807元兌1美元，升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量9.01億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值1.47角或0.49％，周線連八貶。外匯交易員指出，美國4月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，通膨居高下，擔憂Fed鷹氣更強，但Fed主席鮑爾連任後，重申接下來2次利率會議各升2碼（0.5個百分點），及Fed官員也附和，顯示態度偏鴿，安撫市場情緒，美股止跌回穩，亞股及台股全面上攻，最後上漲215點至15,832點，帶動新台幣走升。

外匯交易員表示，外資在台股也終結連五賣，轉為小幅買超27億元，匯出力道暫休，午後更轉匯入，加上出口商進場拋匯，激勵新台幣盤中升破29.8元關卡。觀察俄烏戰爭持續，本土疫情確診數居高，將壓抑股市表現，且一有風吹草動，外資預料還是會回防，因此新台幣雖貶多短暫回升，但後續仍將是偏弱整理格局居多。