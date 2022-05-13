5月份FOMC會議FED宣布升息2碼並開始縮減資產負債表，當日美股尾盤大漲作收。永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，4月投資人預期FED會朝向更鷹派的同時，美國生產者物價指數(PPI)三月份年增率連續第四個月走平，顯示通膨可能離高點不遠，股市明顯回檔，S&P500指數本益比目前約18.7倍，與殖利率相較股價回落後已不算太貴，是投資人在面對這波升息及行情動盪後可以留意的標的。

陳泓睿表示，4月份FED對利率政策偏鷹表態，造成投資市場預期FED為對抗通膨會有更鷹派的貨幣政策(如：一次升息3碼)，造成4月份股市下挫、公債殖利率走高，5月FOMC會議後FED的升息及縮表路徑確定，顯示更強硬的鷹派政策可能性已不大，通膨離高點可能已經不遠，通膨若能在Q2築頂反轉，Q3開始明顯下滑，FED最鷹派應該就是現在。

這波升息縮表的主要壓力來自通膨，全球矚目的五月份FOMC會後記者會上FED主席鮑威爾否定未來有一次升息3碼的更鷹派想法，陳泓睿分析，長期與美國CPI連動的生產者物價指數(PPI)，三月份年增率不受俄烏開戰造成原物料價格飆漲的影響，連續第四個月走平，顯示通膨可能離高點已不遠，當通膨開始往下降，明年Q2美國的核心PCE可能緩步降至2~2.5%的FED認定合理區間，FED只要按目前的步伐在年底升息到2.5%，明年上半年升到3%即可暫時停止升息。

陳泓睿指出，近期市場波動較去年加大甚多，2009~2019年標普500指數在沒有經濟衰退下因重大利空五次跌破年線，離年線的負乖離最大曾經到15％的水準，代表股市仍可能有下探空間，投資人要評估自身的風險接受度，慎選標的，用定期定額的方式分批進場較妥適。