歐股周四下跌，大部分景氣循環股下挫；一天前美國公布通膨數據，令人擔憂可能的升息將對經濟成長產生影響。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌3.19點或0.75%，為424.40點，流失了上周大多數的漲幅。科技股、汽車股、礦業股跌最多。

美四月CPI升勢趨緩，升幅仍高於經濟學家預期，讓投資人押注聯準會進一步升息。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele說，預計未來幾個月，通膨資料仍將是政策制定者和投資人的主要擔憂所在。快速的工資增長和強勁的需求，可能導致服務價格持續上漲，迫使聯準會在即使商品價格回穩之際，也要繼續升息。

更令人擔憂的是，俄羅斯經烏克蘭向歐洲的天然氣輸送量下降了4分之1，原因是烏克蘭暫停使用一條主要輸氣管，這是自烏克蘭戰爭以來俄天然氣出口首次中斷。

摩根士丹利分析師在一份報告中寫著，歐洲目前正面臨著負面的供應衝擊，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這種衝擊只會變得更嚴重。能源價格飆升的持續性，超出預期，導致企業和家庭可支配所得的比率受到擠壓，最終轉化為對消費和投資的拖累。

歐元區股票波動率指數升至33點以上。

西門子股價下跌2.5%，為113.9歐元。該公司表示，由於烏克蘭戰爭，將退出俄羅斯市場，上季業務並遭受了6億歐元(約合6.3018億美元)的打擊。

晶片製造商意法半導體上漲4%，報35.74歐元。該公司預測，最遲到2027年，其年銷售額將超過200億美元。

英國最大寬頻和行動營運商BT上漲1%，報1278.15英鎊；此前該公司表示，已敲定將旗下體育廣播部門與Discovery公司合併的協定，並實現了年度核心獲利預期。