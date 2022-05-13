中租-KY(5871)12日召開線上法說，雖然中國大陸業務受封控防疫影響，但目前狀況維持穩定、全年放款成長15％目標暫未調整。而升息造成的資金成本上漲，可透過更新租賃契約轉嫁給客戶，預估央行升息1碼對公司全年獲利影響約2億元，仍在可容許範圍內。

中租-KY 2022年首季自結合併營收199.26億元，季增2.76％、年增18.9％。歸屬母公司稅後淨利71.7億元，季增27.68％、年增44.25％，每股盈餘4.94元，連5季創高。應收帳款5924.28億元，季增6.31％、年增20.51％，表現符合預期。

中租-KY表示，首季放款成長主要來自台灣及東協，分別季增7％、10％及年增23％、10％，前者成長動能來自微型企業、二手車及營建機具，後者則為泰國、越南、馬來西亞動能較強。中國大陸則受疫情封控影響，應收帳款季增5％、18％，成長動能相對較緩。

中租-KY首季延滯率2.2％，持平去年第四季、優於去年同期2.4％，其中台灣持穩2％低檔，東協則降至3.4％，優於去年第四季3.5％及同期3.6％，主要受惠泰國延滯率明顯下降。中國大陸則升至2％，略高於去年第四季及同期的1.9％。

中租-KY財務長陳文正表示，封控確實略微影響中國大陸業績推展，使首季業績達成率略低於預期、但仍達約90％。雖然3月新增延滯金額略微提高，但沒有明顯惡化跡象，目前看來4月新增延滯金額亦與3月相當，並未大幅攀升，整體而言狀況大致穩定。

陳文正指出，目前中國大陸僅上海、北京、蘇州3地區仍在封控，其他分公司所在地則未聽聞被封控訊息。中國大陸目前整體備抵呆帳水位足夠，今年新增放款提存為承作金額的1.2～1.3％，未來將視第二季放款品質因應調整，但未打算大幅改變。

中租-KY先前法說時表示，今年集團業績目標維持雙位數成長，其中台灣及中國大陸均目標成長15％，東協放款則目標成長達15～20％。陳文正表示，由於中國大陸可用視訊等方式維持一定業務量，目前暫未調整中國大陸全年放款成長15％目標。

至於升息環境對中租利差影響，陳文正表示，由於承作案件向客戶收取的租金大部分為固定，營運資金則大部分來自銀行聯貸等短期借款，會反映利率敏感性。內部預估，央行利率每升息1碼，對整體獲利影響1年為約2億元，仍在可容許範圍內。

陳文正指出，集團營收主要來自出租資產向客戶收取的租金，但每個月都會有租賃合約到期，在與客戶簽訂新約時就會反映當時利率，公司將維持固定利差，與客戶新價格及利率，讓獲利同步上升，因此升息造成的資金成本增加可轉嫁給客戶。

對於台灣太陽能業務成長看法，陳文正表示，隨著屋頂型電廠發展至一定地步，首季已有些資產併聯進來，帶來不錯的售電收益。太陽能業務對中租-KY合併營收貢獻約1成多，預期未來3～5年成長仍將維持穩健步調，營收貢獻比重將維持此狀況不變。