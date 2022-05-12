IET-KY(英特磊)(4971)受惠於高毛利產品比重攀升，第1季稅後盈餘為4208萬元，年增21倍，每股盈餘為1.16元，由於市場需求穩定，IET-KY目前在手訂單狀況良好，IET-KY樂觀看待今年營運，今天盤中股價逆勢走高。

來自於InP等高毛利產品比重增加，推升IET-KY第1季業績，IET-KY第1季合併營收為2.2億元，年增44.72%，營業毛利為1億元，年增1.48倍，合併毛利率為45.52%，年增18.96個百分點，稅後盈餘為4209.5萬元，年增21倍，每股盈餘為1.16元，亦優於110年第4季的0.74元增加56.76%。

IET-KY董事長高永中表示，由於物聯網、5G持續快速發展，加上疫情之後全球對於雲端作業的需求更是加重，因此帶動全球高頻光纖網路加快增速增覆蓋，而5G的基礎建設及高頻光纖網路中最重要的基本元件就是磷化銦(InP)的異質結雙極電晶體(HBT)、晶片光接收器(PIN)和雪崩式光接收器(APD)，因此在市場需求強勁下，這三項高毛利產品帶動英特磊第1季獲利較去年同期大幅成長。

在氮化鎵(GaN)部分，高摻雜氮化鎵二次生長也是未來公司重要的成長動能；高永中表示，所謂二次生長(regrowth)是指在GaN磊晶元件上再以MBE技術生長高摻磊晶可有效提升產品效能；目前主要應用在國防、通訊及5G相關射頻(RF) GaN HEMT磊晶片，其優勢在於磊晶品質佳且價格相對低，可大幅為客戶降低成本；新的趨勢是八英寸GaN/Si也開始考慮使用這種二次生長，市場需求相當樂觀。

根據市調公司GII統計，全球雲端資料庫及DBaaS的市場規模預測將從2020年的120億美元，到2025年達到248億美元，在預測期間中預計將以15.7%的年複合成長率成長。

此外，5G基建部分也在各國政府積極推廣的狀態下，研究機構Gartner 2020年就已預估市場規模已達80億美元，且呈現逐年成長的態勢。

從IET-KY目前在手訂單以及市場需求量來看，不僅高毛利產品比重增加，氮化鎵二次生長也相當受到客戶歡迎，IET-KY表示，下半年有增加機台的打算，今年營運成長可期。