第2季全球經濟及產業變數不少，CIS廠亞泰(4974)審慎看待第2季營運，亞泰總經理吳淑品表示，由於品牌廠較於去年度保守，預估今年第2季營收與去年同期持平，毛利率應該會比第1季好。

亞泰影像今天下午參加櫃買市場業績發表會，亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，產品應用以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

近期大陸疫情延燒封城停工，通膨、原物料漲價，以及船運緊張，為第2季產業增添變數，吳淑品表示，品牌廠較去年度保守，且4月緬甸廠因潑水節工作天數減少，預估第2季營收與去年同期持平，雖然外在環境化很大，毛利率應該會比第1季好。

針對投資人詢問亞泰董事長賴以仁之子賴俊豪進入董事會，是否意謂公司傳承？吳淑品表示，賴俊豪擔任董事長特助超過10年，在大陸廠區服務，對公司營運背景有相當了解，加入董事會有助於公司永續發展經營。

亞泰影像2022年第1季合併營收為10.12億元，營業毛利為1.54億元，毛利率為15.26%，營業淨利為1.04億元，稅後盈餘為1.25億元，年增34.85%，為108年第3季以來新高，每股盈餘為1.73元。

2021年亞泰資本支出約1.89億元，將大陸深圳及緬甸兩個廠區產能擴增至年產能3800萬套，其中深圳廠月產能190萬套，年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套，年產能1560萬套，如果營運效益拉升，預期今年總產能可達4000萬套，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元，主要用於自動化。