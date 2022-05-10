金居(8358)第1季每股盈餘為1.51元，大陸防控疫情相繼封城停工及通膨，為第2季終端需求增添變數，致使近期標準銅箔價格下滑，金居亦謹慎看待第2季營運，不過伺服器市場需求穩定，金居預估，今年Whitley+Egale Stream占營收比重達30%到35%目標不變。

金居近幾年將產品重心放在高頻高速及特殊銅箔產品，雖然近期標準銅箔價格因終端消費市場需求疲弱及大陸封城停工快速下滑，但高頻高速產品報價相對穩定，為金居營運帶來支撐。

在特殊銅箔及高頻高速產品需求穩定下，金居第1季合併毛利率24.82%，年增5.13個百分點，單季稅後盈餘為3.81億元，年增63.77%，每股盈餘為1.51元。

金居前4月合併營收為27.6億元，年增8.06%，第2季因大陸疫情變數不少，金居表示，將謹慎因應以降低影響。

目前金居應用於Intel Whitley平台RG-311系列產品出貨數量逐季增加中，去年第4季伺服器營收占比約15%到20%，而RG-312在新一代平台Eagle Stream認證，金居已領先同業到手，電信規格與Eagle Stream相近的AMD新平台Genoa亦取得認證，儘管Eagle Stream何時放量市場說法不一，但金居預估，今年Whitley+Egale Stream占營收比重達30%到35%目標不變。

在差異化產品部分，無論是汽車電子用厚銅、FCCL專用銅箔(RV/FL系列)、高頻材料(ADAS/Sub 6G/28~77Ghz車用雷達)/應用於衛星端的低軌道衛星專用銅箔(LH/RF/VF系列)，或是Server板外層專用高速銅箔(HG/SLD01)系列等，目前出貨都符合預期，算是營運的另一個支撐。