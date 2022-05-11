健鼎(3044)第1季每股盈餘為2.75元，健鼎初估，第2季營運恐較第1季小幅下滑或持平，但全年營運目標不變，歐系外資及美系外資最新報告分別給予「中立」及「持股續抱」評等，健鼎今天股價收低。

健鼎第1季稅後盈餘14.45億元，年增2.6%，為歷年同期新高，以目前股本52.56億元計，每股盈餘2.75元；大陸上海及昆山於4月封城停工，物流不順致使健鼎4月合併營收為52.48億元，月減5.7%，但年增2%，累計前4月合併營收為226.08億元，年增11.7%。

健鼎表示，隨著上海及昆山陸續復工，5月營收會比4月好，只是長短料問題仍在，第2季營運恐較第1季下滑或持平。

健鼎公告財報後，歐系外資及美系外資分別發布最新報告，其中歐系外資將2022年到2023年每股盈餘微調小於1%，維持「中立」評等，目標價133元；美系外資則將2022年每股盈餘預期下調3%，2023年為2%，給予「持股續抱」評等，目標價130元。