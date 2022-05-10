叡揚(6752)第一季合併營收為2.95億元，年成長24.35％，稅後純益為0.24億元，年成長473.04％，為歷年同期新高，每股盈餘0.86元。此外，4月營收0.99億元，月減7.69％、年增9.41％，累計前4月營收3.94億元，年增20.21％，主要成長動能來自於訂閱制成長及資安優勢強化營收動能，而叡揚自主研發雲端家族產品也持續雙位數成長。

叡揚指出，疫情常態下的減接觸及淨零碳排與減紙，推動Vital OD雲端公文管理近倍數成長，尤其在建築營建工程、社福機構與財團法人、醫療與長照，學校等產業高度成長。

公司表示，叡揚公文管理系統具備讓客戶自由選擇地端或上租用型的雲端，且目前為台灣市占最高、具備最完善的資安防護及開發技術能量，中央政府及地方政府(含所屬機關)超過1,500個，金控及銀行業覆蓋率都約50％，隨著即開即用的雲端概念普及，叡揚Vital OD雲端公文管理更能符合中小型組織對於公文成本、高效便利及資安的需求。

此外，台北市電腦公會的計畫團隊租用叡揚Vital OD，就是看中不需要有專業資訊人員，導入時程短、高親和力使用介面，標準化流程適用公會的組織及業務，也支援大量發文需求，防疫與遠距辦公時期，更能避免接觸辦公文，達到高效率營運。