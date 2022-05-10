記憶體封測大廠力成(6239)、與其轉投資封測廠超豐(2441)4月、前4月營收雙雙登歷年同期新高，單月也改寫歷史第五高。

力成自結4月合併營收73.29億元，月增3.15%、年增9.87%，前4月營收281.60億元，年增12.19%，其中記憶體4月營收為56.15億元，月增3.44%。

超豐4月營收17.14億元，年增7.76%、月增2.20%；前4月營收64.28億元，年增10.70%。

在產能利用率，力成預估第2季封裝稼動率可到90%至95%高檔水準；4月面臨上海和其他大陸城市封城，但對力成利大於弊，大陸本土COVID-19疫情對西安廠無影響，蘇州廠影響有限，上海封城變數，供貨有問題，反而讓部分急單轉移到力成。

力成第二季各產品來看，DRAM方面，個人電腦和伺服器用的標準型DRAM需求穩定，產能利用率維持高檔，西安廠產能利率滿載；智慧型手機用Mobile DRAM和消費電子用利基型DRAM需求開始回溫，Graphic DRAM訂單也逐步增加。5G、Cloud、Automotive相關DRAM預估2022年需求都會很好。NAND型快閃記憶體(NAND Flash)部分，晶圓供應受限狀況在3月已解決，客戶第一季晶圓廠問題獲得解決，預期量能在第二季逐步增加。固態硬碟(SSD)/SiP/SIM出貨量穩定。Bumping和WLP則導入新客戶。力成日前預估，第2季營運會強勁成長，比去年同期佳，並正向看待下半年營運，法人也預估，力成今年第二季稅後EPS達2.97元。

力成邏輯需求持續強勁，記憶體需求穩定。車用相關也是另一個成長動能，子公司Tereprode已提早擴產，未來車用相關有機會佔到35~45%晶圓測試的營收，由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，法人維持力成買進的投資建議，目標價為122元。

在邏輯晶片，力成持續增加產品線並擴充產能，旗下超豐預期上半年可望較去年同期穩健。法人也將超豐投資建議為買進評等，目標價給予86元，隱含漲幅為23.91%。

超豐第一季營業收入47.13億元，季減7.66%、年增11.80%，營業毛利15.24億元，季減5.04%、年增26.61%，營業利益13.68億元，季減4.92%、年增22.22%，稅前淨利14.46億元，季減1.19%、年增25.25%，本期淨利11.66億元，季減0.41%、年增25.35%，歸屬於母公司業主淨利11.66億元，季減0.41%、年增25.35%，基本每股盈餘2.05元，相較去年同期1.64元成長，與去年第四季2.06元略降，EPS登上同期新高、歷史第三高。